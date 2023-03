Non è più ItalJuve: con l'Inghilterra nessun bianconero 29 anni dopo l'ultima volta

C'era una volta, e c'è stata a lungo fino a non molto tempo fa, l'ItalJuve, ovvero una Nazionale a forti tinte bianconere. È stato così in occasione dei più grandi trionfi, come quello di Euro 2020, quando nella truppa azzurra, laureatasi poi campione d'europa, c'erano Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi, o quello dei Mondiali 2006, quando c'erano Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Mauro German Camoranesi e Gianluca Zambrotta, e, andando ancora più indietro, di Spagna '82, quando nel gruppo di Bearzot erano presenti Dino Zoff, Antonio Cabrini, Claudio Gentile, Gaetano Scirea, Marco Tardelli e Paolo Rossi. Per non parlare del Mondiale vinto nel 1934, quando ancor più marcata era la rappresentanza bianconera.

Oggi, invece, della Juventus in Nazionale non c'è più praticamente traccia. Ventinove anni dopo l'ultima volta, l'Italia, in occasione della sfida contro l'Inghilterra, valevole per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2024, non avrà infatti nessun rappresentante bianconero né in campo né in panchina: l'unico giocatore della Juve convocato da Roberto Mancini, dopo il forfait di Federico Chiesa, è infatti Leonardo Bonucci, che tuttavia, causa infortunio, non potrà prendere parte al match contro i Tre Leoni.

L'ultimo precedente

L'ultima volta dell'Italia senza giocatori della Juventus in gare ufficiali risale al 1994, quando gli azzurri, nelle qualificazioni agli Europei, affrontarono in trasferta l'Estonia. Allora, per la Nazionale guidata in panchina da Arrigo Sacchi, arrivò una vittoria per 2-0 grazie alle reti di Christian Panucci e Pierluigi Casiraghi. Nel passato più recente, invece, è capitato che nessun giocatore bianconero fosse presente in campo dal primo minuto, come ad esempio nella gara di Nations League contro il Portogallo del 2018, ma in quel caso, almeno in panchina, erano presenti Bonucci e Chiellini.