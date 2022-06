Tre giocatori indispensabili per la nuova Italia di Mancini

Ancora buone indicazioni per Roberto Mancini dalla Nations League. Gli azzurri, dopo il pareggio per 1-1 contro la Germania, hanno superato al Manuzzi di Cesena per 2-1 l'Ungheria. Un successo vitale per il morale, con la nostra Nazionale chiamata a rinascere dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 ed il flop nella Finalissima contro l'Argentina, con l'Albiceleste che ha strapazzato per 3-0 Bonucci e compagni. Un nuovo ciclo che, come visto nelle ultime due uscite, non può prescindere da alcuni elementi.

Italia, tre giocatori indispensabili nel nuovo corso

Pellegrini

A segno con la Germania, a segno con l'Ungheria. È un Pellegrini che si conferma ancora una volta letale in zona gol, dopo quanto dimostrato in stagione con la maglia della Roma. Il giallorosso incarna alla perfezione il prototipo del centrocampista moderno, che sa inserirsi, che sa servire i compagni e che sa come si trova la via del gol. La sua duttilità gli permette di occupare più zone del campo, agendo, all'occorrenza, anche come trequartista o esterno d'attacco. Una cosa è certa: qualunque sia la posizione, un posto in campo, a lui, va trovato sempre.

Bastoni

Con l'addio di Chiellini, spetta al difensore dell'Inter andare a puntellare la retroguardia azzurra. Le prestazioni fornite contro Germania e Ungheria ne hanno confermato i progressi visti in questi anni con la maglia nerazzurra: è lui il perno da cui ripartire là dietro.

Spinazzola

Beh, Spinazzola, in realtà, era uno dei punti fermi anche della "vecchia" Italia, prima che il grave infortunio riportato contro il Belgio ai quarti di finale di Euro 2020 lo mettesse ko per quasi un anno. Adesso, malgrado la condizione, ovviamente, non possa essere ancora al 100%, è pienamente recuperato e già contro l'Ungheria ha mostrato quanto il suo contributo, sulla corsia sinistra, sia essenziale per la nostra Nazionale.