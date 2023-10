Questo primo turno proietterà le prime due di ogni raggruppamento, più le cinque migliori terze tra i 13 gironi complessivi, all’Elite Round che si disputerà nei primi mesi del 2024. Da lì, le 32 Nazionali qualificate saranno divise in otto nuovi gironi da quattro squadre l’uno e le prime di ogni raggruppamento – e le sette migliori seconde classificate – raggiungeranno i padroni di casa di Cipro per la fase finale.

Dopo il pareggio a reti bianche contro l’Irlanda del Nord, all’Italia servirà - per evitare calcoli complicati che coinvolgono anche gli altri raggruppamenti - almeno un pareggio contro i pari età ellenici per il passaggio del turno; sarà necessario ottenere i tre punti nello scontro diretto, invece, per vincere il girone e avere così un sorteggio migliore in vista della seconda fase.

Italia - Grecia Under 17, in palio il pass per gli Europei: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming