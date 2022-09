Italia-Inghilterra, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà una sorta di rivincita della finale di Euro 2020, quando la nostra Nazionale, allo stadio Wembley di Londra, si rese protagonista di un inatteso trionfo. Italia-Inghilterra, gara in programma venerdì 23 settembre alle 20.45 a San Siro e valevole per la quinta giornata del gruppo 3 di Nations League, è sfida mai banale, ricca di fascino e suggestioni. Per gli azzurri, che dopo la vittoria europea sono sprofondati in una crisi d'identità, sarà l'occasione per rialzare la testa dopo la dolorosissima mancata qualificazione ai Mondiali 2022, mentre gli inglesi tenteranno di riscattare lo sgarbo subito poco più di un anno fa in casa loro.

Italia-Inghilterra, le scelte di Mancini

Mancini, per la gara contro l'Inghilterra, potrebbe cambiare modulo ed affidarsi al 3-5-2, con Raspadori a comporre il tandem d'attacco insieme ad Immobile. In mezzo al campo in forte dubbio Tonali: se l'ex giocatore del Brescia non dovesse farcela, potrebbe esserci spazio per Pobega al fianco di Jorginho e Barella. Sulle corsie esterne Di Lorenzo a destra ed Emerson Palmieri a sinistra, mentre in difesa maglia da titolare per Toloi, Bonucci e Bastoni con Donnarrumma tra i pali. Resta viva, però, anche l'ipotesi 4-3-3 : in questo caso potrebbe essere lanciato dal primo minuto Zerbin in attacco, mentre Di Lorenzo ed Emerson scivolerebbero sulla linea di difensori.

Italia-Inghilterra, le scelte di Southgate

Southgate, dall'altra parte, dovrebbe invece affidarsi ad un offensivo 4-2-3-1, con Sterling, Mount ed uno tra Saka e Grealish ad agire alle spalle di Kane in attacco. A centrocampo Phillips e Rice, mentre al centro della difesa, al fianco di Stones, potrebbe esserci spazio per il milanista Tomori. Terzini Alexander-Arnold e Shaw, tra i pali Ramsdale.

Italia-Inghilterra, le probabili formazioni

Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Tonali, Emerson; Raspadori, Immobile. All. Mancini

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; Alexander-Arnold, Stones, Tomori, Shaw; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane. All. Southgate

Italia-Inghilterra, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Italia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.