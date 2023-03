Italia-Inghilterra, come finirà secondo i bookmakers: le quote

L'impegno, per una Nazionale reduce da un'amarissima mancata qualificazione ai Mondiali, la seconda consecutiva, non sarà certo dei più semplici. L'Italia di Roberto Mancini, campione d'Europa in carica, inizierà il proprio cammino nelle qualificazioni ad Euro 2024 contro l'Inghilterra di Southgate, formazione che, a Qatar 2022, ha mostrato buone cose, arrendendosi solamente alla Francia, poi giunta fino alla finale, per 2-1 ai quarti. Una sfida che sarà anche una sorta di rivincita della finale degli ultimi campionati europei, quando gli azzurri, dopo l'1-1 di tempi regolamentari e supplementari, si imposero ai calci di rigore.

Le quote dei bookmakers

Che la sfida, per l'Italia, non sia delle più semplici, è testimoniato dalle quote dei bookmakers per la gara, in programma giovedì 23 marzo alle 20.45 allo stadio Maradona di Napoli. Secondo le principali agenzie di scommesse (qui abbiamo preso in esame Snai, Bwin ed Eurobet), è infatti l'Inghilterra ad avere maggiori chance di vittoria. Il successo inglese è infatti quotato tra 2.50 e 2.55, mentre quello azzurro tra 2.85 e 2.90. Più difficile, per i bookmakers, che la partita possa terminare in pareggio: il segno X è infatti quotato tra 3.10 e 3.20

Di seguito, nel dettaglio, le quote di Italia-Inghilterra delle agenzie di scommesse prese in esame: