Qualificazioni Mondiali 2022, Italia-Lituania: le probabili formazioni

Tornare alla vittoria. Questo l'imperativo in casa azzurra, dopo che l'Italia, nelle ultime due uscite valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2022, ha raccolto soltanto due pareggi. La formazione di Roberto Mancini è stata fermata prima sull'1-1 dalla Bulgaria e poi sullo 0-0 dalla Svizzera: un ruolino di marcia che mette a rischio il primo posto nel girone C, quello che assicura il pass per il Qatar senza passare dai playoff. Ecco quindi che nella gara contro la Lituania, in programma mercoledì 8 settembre alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Chiellini e compagni non possono sbagliare.

Italia-Lituania, le scelte dei due allenatori

Roberto Mancini, per la sfida contro la Nazionale lituana, si affiderà al consueto 4-3-3. In porta ci sarà Donnarumma, protetto dalla linea difensiva composta da Di Lorenzo (in leggero vantaggio su Florenzi), Bonucci, Emerson Palmieri ed uno tra Bastoni e Chiellini. In mezzo al campo, con le assenze di Verratti e Pellegrini, che hanno già lasciato il ritiro azzurro a causa di alcuni problemi fisici, certo del posto Locatelli, con le altre due maglie che potrebbero essere prese da Cristante e Pessina. In attacco Chiesa è pronto a riprendersi la maglia da titolare al posto di Berardi, con Zaniolo e Raspadori che potrebbero completare il tridente facendo rifiatare Insigne e Immobile.

4-2-3-1 dall'altra parte per la Lituania di Razanauskas, che in attacco si affiderà a Dubickas sostenuto da Novikovas, Cernych e Kazlauskas. A centrocampo Megelaitis e Simkus, mentre in difesa, a protezione del portiere Setkus, ci saranno Lasickas, Satkus, Utkus e Baravykas.

Italia-Lituania, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Locatelli, Cristante; Chiesa, Raspadori, Zaniolo. All. Mancini

Lituania (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas. All. Razanauskas.