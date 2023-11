Italia-Macedonia del Nord, dove vederla in tv e streaming

Tutto in pochissimi giorni. L'Italia di Luciano Spalletti, reduce dal ko in terra inglese, si giocherà il pass per Euro 2024 nelle ultime due gare del girone di qualificazione. Gli azzurri, al momento, si trovano al terzo posto a -3 dall'Ucraina (che ha però giocato una partita in più) e non possono quindi permettersi passi falsi per conquistare l'accesso al torneo. Primo dei due appuntamenti chiave sarà quello contro la Macedonia del Nord, in programma venerdì 17 novembre allo stadio Olimpico di Roma: un avversario che per la nostra Nazionale evoca brutti ricordi, dato che proprio i macedoni, a sorpresa, ci eliminarono negli spareggi per accedere agli ultimi Mondiali.

Italia-Macedonia, le scelte di Spalletti

Luciano Spalletti, per la gara contro la Macedonia del Nord, dovrà fare a meno di Bastoni, che ha accusato un problema muscolare. Al centro della difesa, nel 4-3-3 azzurro, dovrebbe esserci quindi spazio per Gatti al fianco di Acerbi, con Darmian (favorito su Di Lorenzo) e Dimarco sulle corsie esterne. A centrocampo potrebbe rivedersi Jorginho in cabina di regia, con Barella ed uno tra Bonaventura e Frattesi ai suoi lati. Qualche dubbio in più in attacco, con il ct che, in questi giorni, ha provato un po' tutti gli elementi a disposizione: nel ruolo di prima punta è ballottaggio tra Scamacca e Raspadori, mentre sugli esterni si contendono un posto Politano e Berardi da un lato e Kean ed El Shaarawy dall'altro.

Italia-Macedonia del Nord, le scelte di Milevski

Milevski, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Elmas a comporre il tandem d'attacco con Miovski. A centrocampo Elezi, Atanasov e Bardhi con Ashkovski e Alioski sulle corsie esterne, in difesa il terzetto formato da Manev, Serafimov e Musliu. In porta Dimitrievski.

Italia-Macedonia del Nord, le probabili formazioni

Italia(4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Politano, Raspadori, Kean. Ct. Spalletti.

Macedonia del Nord (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct. Milevski.

Italia-Macedonia del Nord, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Macedonia del Nord, in programma venerdì 17 novembre alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e valevole per la penultima giornata delle qualificazioni ad Euro 2024, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.