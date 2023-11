Italia-Macedonia del Nord, i tre giocatori da tenere d'occhio dagli azzurri

Conquistare i tre punti contro la Macedonia del Nord per poi presentarsi alla sfida decisiva contro l'Ucraina con due risultati su tre a disposizione. Questo l'obiettivo dell'Italia di Luciano Spalletti, che ospiterà i macedoni all'Olimpico di Roma nella serata di venerdì 17 novembre. Una gara, sulla carta, ampiamente alla portata degli azzurri, che non possono però permettersi di sottovalutare gli uomini di Milevski, capaci di fermare la nostra Nazionale sull'1-1 nel match di andata e nostri giustizieri negli spareggi per accedere ai Mondiali 2022. Il tasso tecnico della Macedonia è ovviamente più basso di quello dell'Italia, ma non mancheranno giocatori da tenere d'occhio: ecco le tre minacce maggiori per gli azzurri.

I tre pericoli maggiori per l'Italia

Eljif Elmas

La stella della Macedonia del Nord è un giocatore che, in Italia, conosciamo bene: Eljif Elmas, elemento in forza al Napoli. L'ex Fenerbahce, nella sfida di venerdì, dovrebbe essere impiegato nel ruolo di seconda punta nel 3-5-2 macedone: massima attenzione, quindi, dovranno prestarla i centrali difensivi azzurri.

Enis Bardhi

Ci ha già punito nel match di andata, confermandosi un centrocampista con il vizio del gol. Enis Bardhi è il capitano e leader carismatico della Macedonia: un giocatore capace di tirare fuori il meglio di sé nelle grandi sfide.

Bojan Miovski

A guidare l'attacco macedone, nel match contro gli azzurri, dovrebbe esserci Bojan Miovski, centravanti dell'Aberdeen. Un giocatore non particolarmente dotato dal punto di vista tecnico, ma da tenere d'occhio sui calci piazzati, in occasione dei quali riesce a far valere i suoi 189 centimetri di altezza.