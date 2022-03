Verso Italia-Macedonia: chi sono gli avversari degli azzurri

E’ stata per anni la nazione che ha avuto in Goran Pandev il giocatore più rappresentativo, e leader carismatico negli ultimi Europei disputati. La Macedonia del Nord si affaccia quindi all’uscio di Qatar 2022 dopo aver centrato la qualificazione alla prima, grande manifestazione internazionale, terminata con tre sconfitte nel Girone C per mano di Austria, Ucraina e Paesi Bassi. Il successivo percorso intrapreso per partecipare alla kermesse iridata ha però confermato i progressi messi in mostra negli ultimi due anni: a testimoniarli, il secondo posto nel gruppo J, alle spalle della Germania che la formazione balcanica si è concessa il lusso di battere a domicilio (2-1 nel match disputato alla Schauinsland-Reisen-Arena di Duisbrug un anno fa). 18 i punti raccolti in 10 partite (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 23 gol all'attivo e 11 subiti), determinanti quelli raccolti piegando Armenia e Islanda nelle ultime due gare, pesanti almeno quanto lo 0-0 con cui la Romania si è incagliata proprio contro l’Islanda nel match decisivo che ha consentito alla Macedonia di entrare nel lotto delle partecipanti ai play-off.

In merito alla formazione che si vedrà in campo al “Barbera”, non ci sarà Ilija Nestorovski, punta dell’Udinese e out per infortunio, e mancherà la stella Eljif Elmas che veste la casacca del Napoli, squalificato per la semifinale ma che figura comunque nell’elenco dei convocati. Due gli elementi che si vedono regolarmente all’opera in uno dei campionati più importanti a livello europeo, ovvero la Liga spagnola: a difendere l’incolumità della porta macedone c’è infatti Stole Dimitrievski, guardiano del Rayo Vallecano, mentre nella zona nevralgica del campo agisce Enis Bardhi, in forza al Levante di Alessio Lisci e vero specialista dei calci piazzati. Curiosità per l’eventuale impiego di Boban Nikolov, centrocampista visto all’opera in Champions League con la maglia dello Sheriff, e per Aleksandar Trajkovski, oltre cento presenze in rosanero e che ritroverà pertanto il pubblico che lo ha applaudito alcuni anni fa.

Il tecnico, Blagoja Milevski, allena la nazionale macedone da agosto, quando è subentrato a Igor Angelovski, che ha lasciato il ruolo di Commissario tecnico dopo 6 anni ed ha regalato alla nazionale balcanica la storica qualificazione agli ultimi campionati continentali. Negli ultimi due anni è stato l’allenatore dell’Under 21 della Macedonia, panchina su cui si era già seduto tra il 2014 e il 2018.

Due i precedenti in gare ufficiali tra le due formazioni, risalenti al doppio confronto avvenuto nel Gruppo G per le qualificazioni Mondiali di Russia 2018. Nella partita d’andata a Skopje gli azzurri si imposero 3-2, con doppietta di Immobile e rete di Belotti. La sfida di ritorno a Torino terminò 1-1, a bersaglio andarono Chiellini e – curiosamente - Trajkovski. Fu l’anticamera dei playoff, falliti dalla nazionale di Ventura, estromessa dal torneo iridato dalla Svezia. Banale sottolineare che, stavolta, l’epilogo dovrà essere differente.