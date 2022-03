Italia - Macedonia, la carica di Verratti: "Diamo tutto e andiamo al Mondiale"

Ancora una volta, Roberto Mancini si affida alla colonna portante della mitica Zemanlandia di dieci a nni fa a Pescara: Verratti (questa sera per il Gufetto del Psg la 49a presenza con la Nazionale maggiore), Immobile (oggi la 55a volta in azzurro) e Insigne (54a candelina per il napoletano) saranno titolari nell'Italia che domani sera proverà a superare il primo ostacolo verso il Mondiale del Qatar.

La nostra Nazionale costretta a passare dai play-off dopo aver chiuso al secondo posto il girone di qualificazione alle spalle della Svizzera: questa sera, alle 20.45, a Palermo, gli azzurri sfidano in semifinale la Macedonia del Nord. Gli azzurri, in caso di vittoria e di eventuale finale, si troverebbero poi di fronte la vincente di Portogallo-Turchia, con la formazione di Roberto Mancini che affronterebbe l'impegno in trasferta nella serata di martedì 29 marzo.

Parla Verratti

“Ci aspettano due sfide importantissime - ha detto nella conferenza stampa della vigilia il centrocampista del Psg Marco Verratti - . Dobbiamo essere fiduciosi, sono due partite decisive, ma dobbiamo giocare con entusiasmo e allegria per cercare di vincerle. Siamo abituati a giocare con questa pressione: per tutti noi è un momento decisivo a livello personale e professionale. Non possiamo permetterci di restare fuori dal Mondiale. L'unico modo che conosco per arrivare all'obiettivo è dare il massimo e fare le cose come vanno fatte: faremo una grande partita. La Macedonia difende bassa con molti uomini e hanno tre o quattro elementi di gamba che sanno ripartire e possono metterci in difficoltà. Manca Elmas, un elemento di qualità della loro rosa, ma hanno tanti giocatori importanti che possono crearci dei problemi. Rispetto alla Svezia, c’è un clima diverso: abbiamo fiducia in noi e giocheremmo già oggi per dimostrare che ci siamo. Nelle difficoltà, l'Italia ha sempre dimostrato di sapersi rialzare. Il nostro compito è dare tutto quello che abbiamo per non avere rimpianti. Sono sicuro che abbiamo grandi possibilità di passare questi due turni”.