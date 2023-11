Italia-Macedonia del Nord, le quote dei bookmakers

La prima di due gare da non fallire. L'Italia di Luciano Spalletti, nella serata di venerdì 17 novembre, affronterà all'Olimpico di Roma la Macedonia del Nord nel penultimo impegno del girone di qualificazione ad Euro 2024. Una sfida in cui gli azzurri, al momento al terzo posto della classifica a -3 dall'Ucraina (che ha però giocato una partita in più), dovranno andare alla ricerca dell'intera posta in palio così da presentarsi al decisivo match contro gli uomini di Rebrov con due risultati su tre a disposizione. Attenzione però ai macedoni, capaci di fermare la nostra Nazionale sul pari nella gara di andata e "giustizieri" di Donnarumma e compagni in occasione degli spareggi per accedere ai Mondiali 2022.

Le quote

Malgrado i recenti precedenti non proprio positivi per i nostri colori, l'Italia si presenterà all'appuntamento con la Macedonia del Nord con i favori del pronostico. La vittoria degli azzurri, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), è infatti quotata tra 1.12 e 1.15. Altissima, invece, la quota del successo ospite, che si aggira tra i 18 ed i 20. Elevata anche la quota del segno X, fissata ad 8.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Italia-Macedonia del Nord: