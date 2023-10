Italia-Malta, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Una vigilia tormentata. L'Italia, attesa dall'impegno del San Nicola di Bari contro Malta nella gara di qualificazione ad Euro 2024 (fischio d'inizio sabato 14 ottobre alle 20.45), deve fare i conti con il caso scommesse, giunto fino a Coverciano: tra gli indagati dalla procura di Torino ci sono infatti anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, che, di comune accordo con la Figc, hanno lasciato il ritiro. Per il ct Luciano Spalletti, di conseguenza, non certo il modo migliore per preparare una sfida da vincere senza se e senza ma, in attesa poi di fare visita all'Inghilterra.

Italia-Malta, le scelte di Spalletti

Spalletti, dal punto di vista tattico, dovrebbe affidarsi al 4-3-3 già visto nelle sue prime uscite in azzurro. In attacco possibile chance dal primo minuto per Raspadori, affiancato da Berardi e Kean (più indietro nelle gerarchie Scamacca e Orsolini). In mezzo al campo Cristante dovrebbe essere preferito a Locatelli per agire da play davanti alla difesa: a fianco del giocatore della Roma Frattesi e Bonaventura, con Barella che dovrebbe essere risparmiato in vista della sfida con l'Inghilterra. Mancini e Acerbi (o Bastoni) a comporre la coppia centrale della retroguardia, con Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie esterne. Donnarumma tra i pali.

Italia-Malta, le scelte di Marcolini

Marcolini, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Jones e Nwoko a comporre la coppia d'attacco. In mezzo al campo Yannick, Guillaumier e Teuma con Mbong e Camenzuli sulle corsie esterne, mentre in difesa, a protezione del portiere Bonello, ci sarà spazio per Muscat, Steve Borg e Jean Borg.

Italia-Malta, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Cristante, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. All. Spalletti

Malta (3-5-2): Bonello; Muscat, S. Borg, J. Borg; Mbong, Yannick, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; Jones, Nwoko. All. Marcolini

Italia-Malta, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Malta, in programma sabato 14 ottobre alle 20.45 al San Nicola di Bari e valevole per le qualificazioni ad Euro 2024, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.