Nazionale Femminile, inizia l'avventura nell'Algarve Cup: il programma e le convocate

Manca meno di una settimana all’esordio della Nazionale Femminile nell’Algarve Cup, il prestigioso torneo ad inviti che prenderà il via mercoledì 16 febbraio nel sud del Portogallo. Le cinque partecipanti - oltre alle Azzurre e alle padrone di casa ci sono anche Danimarca, Norvegia e Svezia - prima della giornata conclusiva in programma mercoledì 23 febbraio disputeranno due partite: le squadre che nei 180’ avranno conquistato più punti si contenderanno il trofeo nella finalissima, mentre le altre tre si affronteranno in un triangolare che decreterà i piazzamenti dal 3° al 5° posto.

L’Italia debutterà il 16 febbraio a Lagos (ore 12 locali, 13 italiane) con la Danimarca, affrontata poco più di un anno fa nel girone di qualificazione ad Euro 2022 (vittoria danese all’andata e pareggio nella gara di ritorno), mentre il 20 febbraio alla stessa ora sfiderà a Faro la Norvegia, che si è aggiudicata l’ultimo confronto andato in scena nell’edizione 2008 dell’Algarve Cup. Due avversarie di assoluto livello, che permetteranno alle Azzurre di lavorare e fare esperienza in vista dei prossimi fondamentali impegni, dalle gare di qualificazione al Mondiale del 2023 di aprile alla fase finale dell’Europeo in programma a luglio.

Per questo torneo la Ct Milena Bertolini ha deciso di puntare su 25 calciatrici, che si raduneranno domenica a Coverciano per poi partire lunedì sera alla volta del Portogallo. Nell’elenco delle convocate si rivedono Rachele Baldi, Sofia Cantore, Benedetta Orsi, Martina Piemonte e, rispetto alle ultime gare disputate lo scorso novembre, tornano a disposizione anche Valentina Cernoia, Aurora Galli e Alia Guagni. La principale novità è però rappresentata da Giulia Rizzon, protagonista di un’ottima stagione con il Como Women, prima in classifica nel campionato di Serie B. Per il difensore classe ’93 si tratta della prima chiamata con la Nazionale maggiore.

Le convocate

Portieri: Rachele Baldi (Napoli Femminile), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Milan), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Giulia Rizzon (Como Women), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Sassuolo), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Annamaria Serturini (Roma).

Il calendario

Mercoledì 16 febbraio

Ore 12 (13 italiane) Danimarca-ITALIA (Estadio Municipal - Lagos)

Ore 18.30 (19.30 italiane) Norvegia-Portogallo (Estadio Municipal - Lagos)

Venerdì 18 febbraio

Ore 17 (ore 18 italiane) Svezia-Danimarca (Estadio Algarve - Faro)

Domenica 20 febbraio

Ore 12 (13 italiane) ITALIA-Norvegia (Estadio Algarve - Faro)

Ore 17.15 (18.15 italiane) Portogallo-Svezia (Estadio Algarve - Faro)

Mercoledì 23 febbraio

Ore 11 (12 italiane) Finale 1°-2° posto (Estadio Municipal - Lagos)

Dalle ore 10.30 alle 13 (11.30-14 italiane) Triangolare 3°-4°-5° posto (Estadio Algarve - Faro)