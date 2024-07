Italia - Olanda, Azzurre in campo per conquistare Euro 2025: dove vedere la partita in diretta tv

Il momento della verità è arrivato. A tre mesi dall’inizio del cammino verso EURO 2025 e dopo 15 giorni di ritiro, la Nazionale Femminile è pronta a giocarsi la qualificazione diretta al torneo continentale negli ultimi due decisivi impegni del Gruppo 1. Questa sera la sfida con i Paesi Bassi a Sittard (ore 20.45, diretta tv in chiaro su Rai Sport), martedì lo show down con la Finlandia a Bolzano (ore 19, Rai Sport): 180 minuti che stabiliranno se l’Italia, terza alla luce di una peggior differenza reti rispetto alla Norvegia, otterrà subito il biglietto aereo per la Svizzera o se invece dovrà passare dai play off in programma tra fine ottobre e inizio dicembre.

Un passo alla volta. La testa delle Azzurre - accompagnate nella trasferta olandese dal segretario generale della FIGC Marco Brunelli - è rivolta solo all’appuntamento con la capolista del girone, battuta 2-0 nella gara che diede il via al percorso Europeo. “Lo stiamo preparando curando ogni particolare. La squadra scenderà in campo con la voglia e l’orgoglio di poter fare una grande impresa”, ha esordito così Andrea Soncin nella conferenza stampa della vigilia. “In questo raduno siamo stati tanto insieme e questo ci ha permesso di conoscerci ancora più a fondo. Abbiamo affrontato vari temi e anche alcune problematiche, è stato uno scambio utile e le ragazze hanno risposto alla grande: se ho convocato 33 calciatrici è perché tutte loro hanno dimostrato di voler far parte del gruppo”.