Italia, le partite della Nazionale a giugno e dove vederle in tv

L'amarezza per la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 è ancora tanta e ci vorranno mesi, se non anni, per smaltirla, ma adesso l'Italia, laureatasi campione d'Europa nel 2021, è chiamata al riscatto. Gli azzurri sono infatti attesi da un mese di giugno ricco di impegni, a partire dalla "Finalissima" contro l'Argentina vincitrice dell'ultima Coppa America, in programma mercoledì 1 allo stadio Wembley di Londra. La formazione di Roberto Mancini, dopo la sfida all'Albiceleste, si tufferà poi a capofitto nella terza edizione della Nations League, dove l'Italia è stata inserita nel girone 3 insieme a Inghilterra, Germania e Ungheria.

Gli azzurri faranno il loro esordio nella manifestazione sabato 4 allo stadio Dall'Ara contro la Germania, mentre martedì 7, al Manuzzi di Cesena, affronteranno l'Ungheria. La nostra Nazionale sfiderà poi sabato 11 a Wolverhampton l'Inghilterra nella rivincita della finale di Euro 2020, prima di volare a Monchengladbach per il match di ritorno contro la Germania (martedì 14 giugno). Le ultime due gare, invece, si giohceranno a settembre.

Italia, le partite in programma a giugno: il calendario

Mercoledì 1 giugno ore 20.45: Italia-Argentina (Finalissima)

Sabato 4 giugno ore 20.45: Italia-Germania (Nations League)

Martedì 7 giugno ore 20.45: Italia-Ungheria (Nations League)

Sabato 11 giugno ore 20.45: Inghilterra-Italia (Nations League)

Martedì 14 giugno ore 20.45: Germania-italia (Nations League)

Italia, dove vedere in tv e streaming le partite di giugno

Sia la Finalissima Italia-Argentina che le partite di Nations League degli azzurri saranno trasmesse in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match della Nazionale, su Rai Uno. Le gare saranno inoltre visibili in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.