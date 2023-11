Italia - Portogallo Under 20, si gioca il remake dell'ultima finale dell'Europeo

Dopo 128 giorni è ancora Italia-Portogallo. A quattro mesi dal trionfo di Malta nella finale dell'Europeo Under 19, le due squadre si ritrovano di fronte stavolta a livello di Under 20. Allo stadio 'Enzo Ricci' di Sassuolo, con calcio d'inizio alle ore 14 e diretta su RaiSport, l'Italia va a caccia della quarta vittoria consecutiva nell'Elite League, dopo quelle in Repubblica Ceca a settembre, di Catanzaro contro la Polonia a ottobre e di giovedì scorso a Doncaster contro l'Inghilterra.

A sostenere la squadra di Alberto Bollini ci saranno anche 1.200 tra bambine e bambini delle scuole di Sassuolo, con l'Italia che torna a giocare al Ricci per la quarta volta: l'ultimo precedente è quello del novembre scorso, un 2-1 alla Repubblica Ceca grazie ai gol di Ambrosino e Cassano.

Dieci, invece, i precedenti a livello di Under 20 tra Italia e Portogallo: il bilancio è di quattro vittorie degli Azzurrini, tre pareggi e altrettanti successi portoghesi. L'ultima sfida, valida sempre per l'Elite League, è stata vinta dall'Italia per 2-1 nel settembre 2022 grazie ai gol di Cesare Casadei e Cristian Volpato, giocatore quest'ultimo che attualmente veste proprio la maglia del Sassuolo.

Sono dieci i convocati dell'attuale Under 20 che hanno fatto parte della spedizione trionfale di Malta: i portieri Mastrantonio e Palmisani, i difensori Dellavalle, Missori e Regonesi, i centrocampisti Amatucci, Faticanti, Hasa e Pisilli e l'attaccante D'Andrea. "Sono tanti i ricordi che mi vengono in mente di quell'Europeo - sottolinea Hasa, autore di una doppietta in Inghilterra e miglior giocatore dell'Europeo U19 -. Il Portogallo vorrà la rivincita, ma noi siamo pronti".