Euro 2024, l'Italia si qualifica se: tutte le combinazioni

A caccia del pass per Euro 2024. L'Italia di Luciano Spalletti, attualmente seconda nel gruppo C a pari merito con l'Ucraina, che ha però giocato una partita in più, cercherà di conquistare la qualificazione nelle ultime tre gare, che la vedranno affrontare, nell'ordine, Inghilterra, Macedonia del Nord e la stessa Ucraina. Per gli azzurri, reduci dalla mancata partecipazione ai Mondiali 2022, la seconda consecutiva dopo quella del 2018, è pressoché obbligatorio prendere parte alla massima competizione continentale, vinta, a sorpresa, nel 2021 sotto la gestione di Roberto Mancini. A qualificarsi saranno le prime due del girone, mentre per la terza ci sarebbero i playoff, per i quali la Nostra Nazionale, grazie al piazzamento ottenuto in Nations League, ha già un posto assicurato.

Qualificazioni Euro 2024, la classifica del girone C

Inghilterra 13 (cinque partite giocate)

Italia 10 (cinque partite giocate)

Ucraina 10 (sei partite giocate)

Macedonia del Nord 7 (sei partite giocate)

Malta 0 (sei partite giocate)

L'Italia si qualifica se: le combinazioni

Queste, nel dettaglio, le combinazioni che permetterebbero all'Italia di staccare il pass per Euro 2024: