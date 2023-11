L'Italia si qualifica ad Euro 2024 se: tutte le combinazioni

Il momento della verità, per l'Italia di Luciano Spalletti, è arrivato. Gli azzurri, nei prossimi giorni, scenderanno infatti in campo per gli ultimi due impegni valevoli per le qualificazioni ad Euro 2024. Donnarumma e compagni, al momento terzi nel girone con i loro 10 punti a -3 dall'Ucraina seconda (che ha però giocato una partita in più), sono attesi dalle sfide con Macedonia del Nord (in programma venerdì 17 novembre all'Olimpico di Roma) e, appunto, Ucraina (lunedì 20 novembre a Leverkusen). Due sfide in cui per la nostra Nazionale, già reduce da due mancate partecipazioni consecutive ai Mondiali, sarà vietato sbagliare per staccare il pass senza passare dagli spareggi.

Qualificazioni Euro 2024, la classifica del girone C

Inghilterra 16 (sei partite giocate)

Ucraina 13 (sette partite giocate)

Italia 10 (sei partite giocate)

Macedonia del Nord 7 (sei partite giocate)

Malta 0 (sette partite giocate)

L'Italia si qualifica se: le combinazioni

In caso di vittoria venerdì contro la Macedonia, all'Italia, in virtù del successo ottenuto nello scontro diretto nella gara di andata, basterebbe poi un pareggio contro l'Ucraina per conquistare la qualificazione. In caso di pareggio o sconfitta con i macedoni, gli azzurri sarebbero invece obbligati alla vittoria contro gli uomini di Rebrov. Ipoteticamente è possibile anche un arrivo a pari punti tra Italia, Ucraina e Macedonia a quota 13: anche in questo caso l'Italia staccherebbe il pass grazie alla classifica avulsa (gli azzurri, in questo scenario, avrebbero raccolto 7 punti negli scontri diretti contro i 6 di Ucraina ed i quattro della Macedonia).

L'Italia, in sintesi, si qualifica ad Euro 2024 se: