L'Italia si qualifica ai Mondiali se: tutte le combinazioni

Italia-Svizzera, una gara che potrebbe essere decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2022. Gli azzurri, quando mancano ancora da giocare due partite, guidano la classifica del girone C a pari merito con gli elvetici con i loro 14 punti, ma, rispetto alla formazione di Yakin, possono vantare una miglior differenza reti (+11 a +9). Una sfida, quindi, che la formazione di Roberto Mancini non può fallire se vorrà staccare il pass per il Qatar senza passare dagli spareggi, risultati letali nel 2017 nel doppio confronto con la Svezia.

Italia ai Mondiali se: le combinazioni

In caso di vittoria gli azzurri blinderebbero la qualificazione ai Mondiali (ma, per avere la matematica certezza, avrebbero comunque ancora bisogno di un punto, a meno che gli elvetici non vadano oltre il pareggio negli ultimi novanta minuti), mentre in caso di pareggio tutto sarebbe rimandato all'ultima giornata, quando l'Italia farà visita all'Irlanda del Nord e la Svizzera ospiterà la Bulgaria. Se le due formazioni dovessero concludere a pari punti, decisiva sarebbe la differenza reti, al momento, come detto, favorevole a Chiellini e compagni.

Se anche questa dovesse essere in equilibrio, fattori determinanti sarebbero, nell'ordine, il numero di gol segnati nel gruppo (ad oggi Italia 12, Svizzera 10), i punti negli scontri diretti (la gara di andata, lo scorso 5 settembre, è terminata sul punteggio di 0-0), la differenza reti negli scontri diretti, il maggior numero di reti negli scontri diretti, i gol segnati fuori casa, la classifica fair play (-1 per ogni ammonizione, -3 per le espulsioni per doppio giallo, -4 per le espulsioni dirette, -5 per ammonizione più espulsione diretta) e, infine, il sorteggio.

Qualificazioni Mondiali 2022, in caso di secondo posto ci sono i playoff

Chi concluderà il girone al secondo posto acccederà ai playoff, ai quali parteciperanno dodici squadre: le dieci seconde dei gironi di qualificazione e le due migliori dei gironi di Nations League che non hanno chiuso tra i primi due posti nel loro gruppo. Le formazioni verranno suddivise in tre gironi da quattro e si affronteranno tra loro in semifinale e finale, con le tre vincitrici che accederanno ai Mondiali 2022.