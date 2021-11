Italia, è finita la magia di Euro 2020: ci eravamo illusi, ma non siamo i migliori

Diciamocelo, forse qualcuno di noi, dopo il trionfo europeo, si era illuso. Si era illuso che questa Italia fosse divenuta una sorta di schiacciasassi, una big capace di ottenere sempre il massimo in qualsiasi occasione. Ed invece, adesso che la magia di Euro 2020 è finita, stanno tornando a galla tutti i limiti di quella che è sì una buona squadra, ma non certo un'armata invincibile. Perché se è vero che la qualificazione ai Mondiali 2022, malgrado l'amaro pareggio interno con la Svizzera, è ancora ampiamente a portata di mano, è altrettanto vero che, a prescindere di come andrà a finire, il percorso che avrà portato (speriamo) verso il Qatar sarà stato oltremodo faticoso.

Eppure, per onestà intellettuale, va detto anche che già negli scorsi Europei, dopo una fase a gironi spettacolare, erano emersi alcuni limiti. Perché l'Italia, già agli ottavi di finale, rischiò una clamorosa eliminazione contro la non certo irresistibile Austria, staccando il pass per il turno successivo soltanto ai tempi supplementari. Poi ci fu la grande prova contro il Belgio ai quarti, ma anche quella di estrema sofferenza con la Spagna in semifinale, dove, dobbiamo essere onesti, gli iberici avrebbero probabilmente meritato di più. E poi il trionfo, pienamente meritato ma soltanto ai rigori così come era accaduto contro le Furie Rosse, con l'Inghilterra. Insomma, tre pareggi nei novanta minuti regolamentari nelle sfide ad eliminazione diretta, a dimostrazione di una superiorità non certo così netta sugli avversari.

Ma quell'Italia, malgrado le inevitabili sofferenze che caratterizzano un torneo così importante, aveva comunque trionfato grazie ad un gruppo coeso, un'identità di gioco ben precisa e una sfrontata spensieratezza. Proprio quella spensieratezza che gli azzurri, con il titolo di campioni d'Europa sulle spalle, sembrano aver perso. E, non a caso, nel post Euro 2020 sono arrivate soltanto due vittorie: il 5-0 alla Lituania dello scorso 8 settembre ed il 2-1 al Belgio nella finale per il 3° posto di Nations League. Poi i pareggi con Bulgaria e, per due volte, Svizzera, oltre al ko con la Spagna che lo scorso 6 ottobre ha messo fine ad una lunghissima imbattibilità.

Insomma, esauritosi l'effetto delle notti magiche sono tornati a galli i limiti di questa squadra, priva in attacco, oltre che di un bomber, di un vero fuoriclasse e troppo ballerina dietro quando i due veterani Bonucci e Chiellini, ormai verso la fase conclusiva della loro carriera, non sono al meglio. Ad Euro 2020, grazie alla forza del gruppo, abbiamo compiuto un miracolo, ma adesso è bene tornare alla realtà: siamo forti, possiamo far sudare chiunque, ma non siamo i migliori. E, per tornare a sognare, abbiamo bisogno di lasciar nuovamente sgombra la testa.