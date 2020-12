Qualificazioni Mondiali 2022, urna fortunata per l'Italia: il 'pericolo' è la Svizzera

Inizia il cammino verso i Mondiali di calcio del 2022 che si svolgeranno in Qatar. Sono infatti stati sorteggiati i gironi di qualificazione delle nazionali europee: gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo C con la Svizzera, l'Irlanda del Nord, la Bulgaria e la Lituania. Un girone tutto sommato abbordabile per la nazionale di Mancini, che ha affrontato con autorevolezza quello di qualificazione per gli Europei, in cui vi erano avversarie più impegnative, come Polonia e Olanda. Nella strada verso il Qatar sarà senza dubbio la Svizzera l'avversaria più temibile.

Mancini: ''Svizzera tra le migliori nella seconda urna''

L'Italia pesca la Svizzera come prima avversaria nel gruppo C delle qualificazioni europee per i Mondiali di Qatar 2022, ma il ct Roberto Mancini, ai microfoni di Raisport, non sembra contento: "Wra una delle squadre migliori nella seconda urna". Per l'allenatore della Nazionale c'è u solo vantaggio: "sono vicini. Sarà un viaggio corto".

"Le prime tre partite a marzo saranno molto importanti, i ragazzi sono sottoposti a moltissime partite. Il peso di tutte queste partite sarà forse un po' un problema, sono tutte partite da giocare e sono tutte difficili, sulla carta l'Irlanda del Nord può sembrare più facile della Svizzera ma le partite vanno giocate e soprattutto in quei campi lì di inverno è difficile". Lo afferma, a Raisport, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, valutando le squadre estratte nel gruppo C delle qualificazioni europee per i Mondiali di Qatar 2022. . Tornando alla Svizzera, Mancini osserva che "credo possa essere una lotta tra noi e loro, potevano essere tranquillamente testa di serie. Con la Bulgaria non sono mai state partiti semplici, vanno affrontate tutte allo stesso modo perché basta perdere un punto, fare un pareggio e rischi. Le partite vanno giocate e vinte tutte".

Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022: tutti i gironi

Questa la composizione dei 10 gironi per le qualificazioni europee per i Mondiali di Qatar 2022: