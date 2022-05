Italia ripescata per il Mondiale, Gravina chiude i sogni nel cassetto

Italia ripescata per il Mondiali in Qatar? "Zero possibilità". La risposta del presidente della FIGC Gravina è netta, non lascia spazio a sogni e speranza. Dopo il ko con la Macedonia gli azzurri sicuramente non parteciperanno, per la seconda volta di fila, alla rassegna iridata. Nei giorni scorsi il presidente della Federgolf Chimenti aveva gettato benzina sul fuoco della speranza spiegando che secondo il regolamento in caso di esclusione di una Nazionale sarebbe rientrata in gioco la prima del Ranking Fifa.

L'Italia non sarà ripescata per il Mondiale, parola di Gravina

La Nazionale che rischia di non andare al Mondiale, pur essendosi qualificata, è l'Ecuador. La squadra sudamericana infatti avrebbe schierato Byron Castillo, giocatore non nato in Ecuador, ma in Colombia, una mossa accompagnata anche da certificato falso. Ad accorgersene sarebbe stata la federazione cilena, che ha fatto subito partire un'azione legale.

Se il ricorso dovesse essere accolto si libererebbe un posto al Mondiale in Qatar e secondo la tesi di Chimenti l'Italia, ben al di sopra delle altre nel ranking, sarebbe ripescata. A chiudere il sogno nel cassetto è stato però oggi il presidente della FIGC Gravina che ha smentito il numero uno della Federgolf: "Possibilità di ripescaggio in caso di esclusione dell'Ecuador? Zero. L'Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una nazionale sudamericana. Abbiamo sentito la Fifa per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa".

Tutto finito quindi, l'Italia non tornerà al Mondiale per via traverse. Gli azzurri dovranno guardare la competizione da casa e poi cercare di qualificarsi sul campo per la rassegna del 2026, un altro flop non è contemplato.