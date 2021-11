Sorteggio playoff Mondiali 2022: ipotesi migliore e peggiore per l'Italia

Passerà dai playoff la qualificazione ai Mondiali 2022 per l'Italia. Gli azzurri, con l'opaco pareggio per 0-0 di Belfast contro l'Irlanda del Nord e la contemporanea vittoria per 4-0 della Svizzera con la Bulgaria, hanno infatti chiuso al secondo posto il girone C e adesso saranno costretti a passare dagli spareggi per cercare il pass per il Qatar. La formazione di Mancini, nel sorteggio che si terrà il prossimo 26 novembre a Zurigo, sarà inserita come testa di serie insieme a Portogallo, Scozia, Russia, Svezia e Galles, mentre in seconda fascia ci saranno Turchia, Polonia, Macedonia del Nord, Ucraina, Austria e Repubblica Ceca.

Le dodici formazioni partecipanti saranno suddivise in tre gironi da quattro con semifinale e finale in gara secca: in semifinale una testa di serie affronterà in casa una squadra di seconda fascia, mentre la sede della finale sarà stabilita tramite sorteggio.

Italia, sorteggio playoff Mondiali 2022: l'ipotesi peggiore

L'ipotesi più nefasta, per gli azzurri, sarebbe una semifinale con la Polonia, che ha chiuso alle spalle dell'Inghilterra nel girone I, ed un'eventuale finale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, piazzatosi secondo dietro alla Serbia nel gruppo A. I polacchi sono infatti formazione di buon livello, composta da giocatori che ben conoscono il nostro calcio come Zielinski, Glik, Bereszynski e l'ex Napoli Milik. In avanti, poi, il pericolo principale sarebbe ovviamente Lewandowski, uno dei centravanti più forti in circolazione sul panorama mondiale. I lusitani, invece, non hanno certo bisogno di presentazioni: laureatisi campioni d'Europa nel 2016, sono una delle Nazionali più ricche di talento al mondo. A disposizione di Fernando Santos non c'è infatti solamente CR7, ma anche i vari Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Joao Felix, Ruben Dias e Joao Cancelo.

Italia, sorteggio playoff Mondiali 2022: l'ipotesi migliore

La strada più morbida, invece, sarebbe quella di una semifinale contro la Macedonia del Nord ed una finale (dando per scontato che ci giunga una testa di serie) contro il Galles. I macedoni, reduci dalla prima storica partecipazione ad una fase finale degli Europei, hanno chiuso al secondo posto il girone J alle spalle della Germania avendo la meglio sulla Romania al termine di un serrato testa-testa, mentre i gallesi si sono piazzati secondo nel gruppo E dietro al Belgio.

La Macedonia, ormai priva di Pandev, che ha detto addio alla Nazionale al termine di Euro 2020, è formazione dal tasso tecnico modesto, anche se non priva di buone individualità come Ristovski, Trajkovski ed Elmas. Il Galles, già affrontato dall'Italia nella fase a gironi degli scorsi campionati europei, fa affidamento sulle proprie stelle Gareth Bale ed Aaron Ramsey e su un collettivo ben organizzato, che ha portato la formazione di Page ad ottenere spesso risultati oltre le più rosee aspettative.

In alternativa non sarebbe male affrontare Scozia o Russia, ma molto dipenderà anche dal fattore campo: un conto sarebbe giocare l'eventuale finale a Roma, un altro sarebbe giocarla a Cardiff, Glasgow o Mosca.