Italia-Spagna, Euro 2021: dove vedere la partita di stasera in diretta tv (Rai 1 e Sky) e streaming

Squadre in campo a Wembley per la semifinale dei campionati europei. La vincente, nella finalissima, affronterà una tra Inghilterra e Danimarca

A caccia della finalissima. L'Italia di Roberto Mancini, nella serata odierna, martedì 6 luglio, affronterà a Wembley la Spagna nella prima semifinale dei campionati europei 2021 (fischio d'inizio alle 21). Gli azzurri arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Belgio nei quarti di finale, mentre gli iberici, nel turno precedente, hanno superato soltanto ai calci di rigore la Svizzera. La vincente, nella finalissima, affronterà una tra Inghilterra e Danimarca.

Italia-Spagna, le probabili formazioni

Roberto Mancini confermerà il consueto 4-3-3, con Chiesa ancora titolare ad affiancare Immobile e Insigne nel tridente offensivo. In mezzo al campo Barella, Jorginho e Verratti, mentre in difesa toccherà a Emerson Palmieri sostituire l'infortunato Spinazzola e completare il reparto con Bonucci, Chiellini e Di Lorenzo. In porta Donnarumma.

Stesso modulo per la Spagna di Luis Enrique, che in attacco dovrà fare a meno dell'infortunato Sarabia: al suo posto, per completare il tridente con Morata e Ferran Torres, ci sarà Dani Olmo. Linea di centrocampo formata da Koke, Busquets e Pedri, in difesa spazio per Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Jordi Alba. Tra i pali Unai Simon.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. All. Luis Enrique

Italia-Spagna, dove vedere la partita in diretta tv

La partita Italia-Spagna sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1. Il match sarà inoltre trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satelellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Italia-Spagna, dove vedere la partita in streaming

Italia-Spagna sarà visibile in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, mentre gli abbonati Sky potranno seguire la sfida anche su SkyGo. In entrambi i casi la gara potrà essere seguita sia su disposisitivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app sia da pc e notebook. Esiste infine la possibilità Now Tv, la piattaforma live e on demand di Sky che offre a chi acquista il pacchetto Sport la visione di tutte le partite degli Europei 2021.