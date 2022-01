L'Italia è grigiorossa: Mancini chiama Okoli, un altro giovane della Cremonese

Storico tris per la Cremonese. La società di serie B è sempre più serbatoio della Nazionale maggiore. Il ct Roberto Mancini, vista l’indisponibilità di qualche membro del gruppo squadra (l'atalantino Scalvini e l'interista Bastoni), ha convocato per la prima volta anche il difensore grigiorosso Caleb Okoli.

Già presente nel gruppo della Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato (5 presenze finora), il calciatore 21enne si unisce alla selezione che sta svolgendo lo stage a Coverciano in vista dei play-off mondiali previsti a fine marzo, ritrovando i compagni di squadra Carnesecchi e Fagioli. Per la squadra di Fabio Pecchia è il terzo giocatore convocato, un premio all'ottimo lavoro di valorizzazione che sta svolgendo il tecnico e la direzione affidata al leggendario Ariedo Braida, ex ds del Milan.

Inizia con altre novità, oggi, lo stage della Nazionale che prevede tre sedute di allenamento fino a venerdì.

Mancini ha convocato anche Gian Marco Ferrari e Alessio Romagnoli. Si sono aggiunti all’elenco dei convocati anche Leonardo Bonucci e Lorenzo Pellegrini: il difensore della Juventus e il centrocampista della Roma, entrambi infortunati, prenderanno parte solo al lavoro tattico per fare ritorno domani ai rispettivi club.

I convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);



Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), *Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Caleb Okoli (Cremonese), Luca Pellegrini (Juventus), Alessio Romagnoli (Milan), Rafael Toloi (Atalanta);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), *Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan);



Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

*prenderanno parte solo al lavoro tattico per fare ritorno domani ai rispettivi club

Il programma

Mercoledì 26 gennaio

Entro le ore 12 - Raduno presso il CTF di Coverciano

Ore 13.15 – Conferenza stampa da remoto del Ct

Ore 15.30 – Allenamento (chiuso)

Giovedì 27 gennaio

Ore 15.30 – Allenamento (chiuso)

Venerdì 28 gennaio

Ore 10.30 – Allenamento (chiuso)