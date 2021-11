Italia-Svizzera 1-1, qualificazioni Mondiali: gol e highlights. Azzurri ancora in bilico, Jorginho fallisce un penalty nel finale

Non va oltre l'1-1 l'Italia contro la Svizzera nella settima giornata del girone C di qualificazione ai Mondiali 2022. Un risultato che, a novanta minuti dal termine, mantiene gli azzurri appaiati in testa alla classifica con gli elvetici a quota 15 punti: decisive, quindi, saranno adesso le gare di lunedì, quando le formazioni di Mancini e Yakin se la vedranno rispettivamente con Irlanda del Nord (in trasferta) e Bulgaria (in casa), con Jorginho e compagni forti al momento di una miglior differenza reti (+11 contro +9).

Italia-Svizzera 1-1: video gol e highlights

La partita si mette subito in salita per l'Italia, costretta all'11' ad incassare la rete di Widmer, che batte Donnarumma con un gran destro dal limite al termine di una perfetta azione di contropiede. La Svizzera mette ancora i brividi agli azzurri con un sinistro di Okafor al 15', mentre la risposta della formazione di Mancini arriva soltanto al 22', quando Sommer si supera per deviare in angolo una conclusione da posizione ravvicinata di Barella. Al 36', poi, il gol di Di Lorenzo, bravo a battere di testa l'estremo portiere elvetico sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Nella ripresa la Svizzera si accontenta del pari e lascia l'iniziativa in mano agli azzurri, che, però, non riescono più a pungere in avanti. Fino all'88', quando Garcia spinge in area Berardi concedendo all'Italia il penalty poi fallito da Jorginho, che spreca malamente l'occasione dal dischetto sparando alto. E a sfiorare il gol vittoria, in pieno recupero, è la Svizzera, con Bonucci che salva a pochi passi dalla linea sulla conclusione di Zeqiri (qui i gol e gli highlights della partita).

Italia-Svizzera, il tabellino

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (80' Calabria); Barella (69' Cristante), Jorginho, Locatelli (58' Tonali); Chiesa, Belotti (58' Berardi), Insigne (80' Raspadori). A disposizione: Sirigu, Meret, Biraghi, Pessina, Scamacca, Bernardeschi, Mancini. All. Mancini

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez (68' Garcia); Freuler, Zakaria; Steffen (69' Imeri), Shaqiri (79' Sow), Vargas (86' Zeqiri); Okafor (79' Frei). A disposizione: Omlin, Kohn, Mbabu, Aebischer, Itten, Comert, Gavranovic. All. Yakin.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Reti: 11' Widmer, 36' Di Lorenzo

Note: ammoniti Chiesa, Insigne, Schar, Akanji, Garcia, recupero 2'+4'