Italia-Svizzera, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Novanta minuti per un Mondiale. L'Italia, nella serata di venerdì 12 novembre (fischio d'inizio alle 20.45), ospiterà all'Olimpico di Roma la Svizzera nella penultima giornata del girone C di qualificazione a Qatar 2022. Una sfida alla quale le due formazioni si presenteranno appaiate in testa con i loro 14 punti, con gli azzurri che tuttavia, al momento, possono vantare una miglior differenza reti (+11 contro +9). Per non incorrere in brutte sorprese nell'ultimo turno, quando Jorginho e compagni affronteranno a Belfast l'Irlanda del Nord, la squadra di Roberto Mancini dovrà cercare di conquistare la vittoria, così da ipotecare il pass per la rassegna iridata del prossimo anno.

Italia-Svizzera, le scelte di Mancini

Roberto Mancini, per la delicata sfida contro la Svizzera, dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Verratti, Chiellini, Immobile, Zaniolo e Pellegrini. Il modulo di riferimento sarà il consueto 4-3-3, che ha permesso agli azzurri di conquistare il titolo di campione d'Europa durante la scorsa estate. Al centro dell'attacco possibile spazio per Belotti, con Chiesa ed Insigne a muoversi ai suoi lati. In mezzo al campo certi del posto Jorginho e Barella, mentre il vuoto lasciato dall'assenza di Verratti dovrebbe essere colmato da Locatelli. In difesa ballottaggio tra Acerbi e Bastoni per sostituire Chiellini e formare la coppia centrale con Bonucci, mentre i terzini saranno Di Lorenzo a destra ed Emerson Palmieri a sinistra. In porta Gigio Donnarumma.

Italia-Svizzera, le scelte di Yakin

Piena emergenza anche dall'altra parte per Yakin, che si presenterà all'Olimpico privo degli infortunati Xhaka, Seferovic, Embolo, Elvedi, Fassnacht, Kobel e Zuber. Nel 4-2-3-1 elvetico ballottaggio tra Okafor e Gavranovic per un posto al centro dell'attacco, con Steffen, Shaqiri ed uno tra Sow e Vargas ad agire sulla trequarti. La coppia di centrocampo sarà formata da Freuler e Zakaria, mentre in difesa spazio per Widmer, Akanji, Schar e Rodriguez. Tra i pali Sommer.

Italia-Svizzera, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Shaqiri, Sow; Gavranovic. All. Yakin

Italia-Svizzera, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Svizzera sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.