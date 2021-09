Italia - Svizzera: dove vederla in tv e in streaming

I campioni d’Europa, domenica 5 settembre, affrontano la Svizzera a Basilea. Una partita molto importante per la qualificazione ai Mondiali che si giocheranno in Qatar nel 2022

Il 16 giugno Italia Svizzera finì 3-0. Allo Stadio Olimpico di Roma fu la serata di Manuel Locatelli, autore di una bellissima doppietta e di Ciro Immobile. Gli azzurri travolsero gli elvetici e staccarono il pass per gli ottavi. Il resto è storia con la notte di Wembley e la straordinaria vittoria ai calci di rigore, contro l'Inghilterra, che ha fatto laureare la Nazionale di Roberto Mancini campione d'Europa.

Sono passati due mesi da quell’indimenticabile trionfo. La nazionale è tornata in campo ieri sera, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dove ha pareggiato 1-1 contro la Bulgaria. Sulla strada delle qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar, a dicembre del prossimo anno, gli azzurri incontrano nuovamente la Svizzera.

La partita è in programma domenica, 5 settembre, allo stadio di Basilea. Una vittoria sarebbe importantissima per riuscire a consolidare il primo posto nel girone. Soltanto le prime classificate, infatti, accedono direttamente ai Mondiale. Mentre chi arriva secondo a marzo dovrà giocare gli spareggi.

Svizzera - Italia: probabile formazione

Nella sfida contro la Svizzera il ct, Roberto Mancini, punterà sul rientro in difesa di Di Lorenzo e Chiellini, mentre al centro del campo ci sarà molto probabilmente spazio per Locatelli al posto di Verratti. Immobile dovrebbe partire titolare, ma il commissario tecnico potrebbe dare una chance, anche a gara in corso, a uno tra Scamacca, Raspadori o Kean.

Svizzera - Italia: dove vederla in tv e in streaming

La partita di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Svizzera e Italia, in programma domenica 5 settembre alle ore 20.45, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sarà disponibile in streaming gratuito su RaiPlay.