Italia-Turchia, arriva a sorpresa la candidatura congiunta per Euro 2032

L’appuntamento è per il 10 ottobre nel quartier generale della Uefa a Nyon, a certificare quella che ormai sembra una certezza. Sarà l’Italia, insieme alla Turchia, ad organizzare i Campionati Europei 2032: le due nazioni, originariamente in ballottaggio per ospitare la kermesse continentale, hanno infatti presentato una candidatura congiunta che dovrebbe sgomberare il campo da ogni possibile dubbio in merito all’assegnazione. Era l’inizio di febbraio 2022 quando la Federcalcio aveva reso nota, un mese e mezzo prima rispetto al termine ultimo previsto per la presentazione della manifestazione di interesse, la propria disponibilità all’organizzazione dell’evento. Una volontà correlata al desiderio della Federcalcio di “sollecitare e programmare la costruzione di nuovi stadi e la ristrutturazione di quelli già esistenti in una finestra temporale più ampia”.

Anche la Turchia aveva avanzato la sua proposta, ma dopo un recente incontro tra il presidente della FIGC italiana Gabriele Gravina e quello della Federazione turca Mehmet Büyükek?i, i due paesi hanno deciso di unire le loro forze e dare vita ad Campionato Europeo con doppia location, in linea peraltro con quanto accaduto più volte nelle edizioni precedenti (si pensi al 2000 con Belgio-Paesi Bassi, al 2008 con il binomio Austria-Svizzera e quattro anni dopo con Polonia-Ucraina), fino ad arrivare alla fase finale itinerante del 2020, conclusa con la vittoria dell’Italia al Wembley Stadium. Per l’Italia, sarà un felice ritorno in qualità di paese ospitante degli Europei a distanza di mezzo secolo (era il 1980, si giocò a Roma, Milano, Napoli e Torino, l’Italia chiuse al quarto posto dietro Germania Ovest, Belgio e Cecoslovacchia). Dodici dovrebbero essere gli impianti designati, sei in Turchia e sei in Italia: ipotizzabile che i due paesi si dividano equamente anche gironi ed incontri, oltre alla cerimonia di apertura (ed a seguire il match inaugurale) ed alla finale che assegnerà il titolo.