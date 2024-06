Italia-Turchia, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Mancano appena dieci giorni al via di Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Un appuntamento al quale l'Italia si presenterà da campione in carica: nel 2021, nella finalissima di Wembley, gli azzurri superarono infatti ai calci di rigore l'Inghilterra di Southgate dopo l'1-1 di tempi regolamentari e supplementari. E per avvicinarsi al meglio al torneo, gli uomini di Luciano Spalletti scenderanno in campo in due incontri amichevoli, il primo dei quali è in programma questa sera, martedì 4 giugno (fischio d'inizio alle 21), al Dall'Ara di Bologna contro la Turchia. Un impegno attendibile, dato che la formazione di Montella sarà anch'essa tra le partecipanti alla rassegna continentale.

Italia-Turchia, le scelte di Spalletti

Spalletti, per l'amichevole contro la Turchia, si affiderà al 4-2-3-1, con Retegui che dovrebbe essere il prescelto per guidare l'attacco. Alle spalle del giocatore del Genoa il terzetto formato da Orsolini, Pellegrini (insidiato però da Folorunsho) e Chiesa, mentre in mezzo al campo dovrebbe esserci spazio per Cristante e Jorginho. Coppia centrale di difesa formata da Mancini e Bastoni, sulle corsie esterne Di Lorenzo e Dimarco. In porta possibile chance per Vicario.

Italia-Turchia, le scelte di Montella

Stesso modulo dall'altra parte per Montella, che si affiderà in attacco a Yilmaz. Sulla trequarti Yildiz, Calhanoglu e Akturkoglu, mentre davanti alla retroguardia ci saranno Ozcan e Kocku. In difesa Demiral e Kabak a comporre la coppia centrale, con Celik e Ozkacar rispettivamente sulla corsia destra e sinistra. Tra i pali Cakir.

Italia-Turchia, le probabili formazioni

Italia (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Cristante; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui. All. Spalletti

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. All. Montella

Dove vedere Italia-Turchia in tv e streaming

La partita amichevole Italia-Turchia, in programma martedì 4 giugno alle 21 allo stadio Dall'Ara di Bologna, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.