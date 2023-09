Italia-Ucraina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'opaco pareggio di Skopje contro la Macedonia del Nord ha complicato non di poco la strada dell'Italia verso Euro 2024. Gli azzurri, al momento, si trovano infatti al terzo posto del girone C di qualificazione, a -3 dall'Ucraina (che ha però giocato una partita in più). E proprio gli uomini di Rebrov, martedì 12 settembre alle 20.45 a San Siro, saranno i prossimi avversari della formazione di Luciano Spalletti in una partita, per la nostra Nazionale, da non sbagliare. Donnarumma e compagni, vista la situazione, non possono infatti permettersi un passo falso e dovranno necessariamente andare alla ricerca della vittoria per non compromettere la corsa al secondo posto.

Italia-Ucraina, le scelte di Spalletti

Spalletti, per la gara con l'Ucraina, dovrebbe confermare il 4-3-3 visto contro la Macedonia cambiando però qualcosa negli interpreti. In attacco, dove dovrebbe essere confermato Immobile, Raspadori e Zaniolo potrebbero infatti prendere il posto di Politano e Zaccagni, mentre in mezzo al campo scalpitano per una maglia da titolare Locatelli e Frattesi, pronti a rilevare Cristante e Tonali. Insieme a loro Barella. In difesa Scalvini a comporre la coppia centrale al fianco di Bastoni, con Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie esterne. Tra i pali Donnarumma.

Italia-Ucraina, le scelte di Rebrov

Rebrov, dall'altra parte, si affiderà al 4-2-3-1, con Yarmolenko, Tsygankov e Mudryk ad agire alle spalle dell'unica punta Yaremchuk. A centrocampo Stepanenko al fianco di Zinchenko, mentre la linea difensiva sarà formata da Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko. In porta Bushchan.

Italia-Ucraina, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. All. Spalletti

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. All. Rebrov

Italia-Ucraina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Ucraina, in programma martedì 12 settembre alle 20.45 a San Siro e valevole per le qualificazioni ad Euro 2024, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.