Italia-Ucraina, azzurri costretti alla vittoria: le quote dei bookmakers

Una partita da non sbagliare. L'Italia, dopo il deludente pareggio di Skopje con la Macedonia del Nord, ha assoluto bisogno di conquistare i tre punti nella sfida contro l'Ucraina, in programma martedì 12 settembre alle 20.45 a San Siro e valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Gli azzurri, al momento, si trovano infatti soltanto al terzo posto della classifica del girone C, a -3 dagli ucraini (che hanno però giocato una gara in più). Chiaro, quindi, che gli uomini di Luciano Spalletti debbano andare alla ricerca della vittoria per non complicare ulteriormente il proprio cammino e non vedersi avvicinare lo spettro degli spareggi, già letali in occasione del percorso di qualificazione ai Mondiali 2018 e 2022.

Italia-Ucraina, le quote

La sfida, almeno per i bookmakers, è ampiamente alla portata dell'Italia. Il successo azzurro, dalle agenzie di scommesse qui prese in esame (Snai, Bwin e Sisal), è infatti quotato tra 1.47 e 1.50. Ben più alta la quota dell'affermazione ucraina, che si aggira tra 6.75 e 7.50. Il segno X, invece, è quotato tra 4 e 4.33.

Queste, nel dettaglio, le quote: