L'Italia Under 20 vince ancora (2-1), Portogallo ko

Un'altra vittoria, come a Malta nella finale dell'Europeo Under 19. L'Italia batte il Portogallo anche a livello di Under 20, con diversi protagonisti di quella notte in campo, conquistando il quarto successo consecutivo nell'Elite League dopo quelli contro Repubblica Ceca, Polonia e Inghilterra. Tre punti che, dopo la sconfitta di lunedì della Germania in casa contro l'Inghilterra, valgono di nuovo il primato, con due punti di vantaggio rispetto ai tedeschi che hanno anche una partita in più.

Decisivi, allo stadio 'Enzo Ricci' di Sassuolo - davanti a 1.500 spettatori - i gol di Giacomo Faticanti (che di quella squadra capace di vincere l'Europeo a luglio proprio contro i portoghesi era il capitano e ora gioca nel Lecce) e Nicholas Bonfanti (Modena), bravo a ribattere in rete una respinta di Fernandes sul rigore calciato da Luis Hasa (Juventus). "Una vittoria meritata di un gruppo che ha lavorato molto bene in questi 10 giorni - le parole dell'allenatore Alberto Bollini -, che si aggiunge a un'altra prova superlativa come quella in Inghilterra. Abbiamo giocato contro un ottimo Portogallo, arrabbiato anche nell'agonismo. Siamo stati bravi a saper soffrire ma allo stesso tempo ad alzare il ritmo e il palleggio, cercando il gol con il gioco".

ITALIA-PORTOGALLO 2-1

MARCATORI: 32' pt Faticanti (I), 40' Meireles (P), 41' st Bonfanti (I)

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Missori (1' st Dellavalle), Marcandalli, G. Bonfanti, Regonesi; Pisilli (34' st Ignacchiti), Faticanti (15' st Amatucci), Hasa; Terracciano, Raimondo (15' st N. Bonfanti), Cherubini (34' st D'Andrea) A disp.: Mastrantonio, Milanese, Antori, Fontanarosa, Zuccon, Cassano, Montevago. All. Bollini

PORTOGALLO (4-3-3): Fernandes; Monteiro, Silva, Matos, Marques (31' st Ferreira); Justo (45' st A. Oliveira), Rocha, Prioste (45' st Cruz); Meireles (21' st Falé), Chermiti, Moreira. A disp.: Pinto, Spencer, H. Oliveira. All. Cruz

ARBITRO: Piccinini (Forlì).