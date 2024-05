Italia Under 21 al torneo "Revello": i convocati e dove vedere le partite in tv

La Nazionale Under 21 chiude la sua stagione con la partecipazione alla cinquantesima edizione del 'Tournoi Maurice Revello', appuntamento che gli Azzurrini torneranno a disputare a distanza di 13 anni dall'ultima apparizione. Il torneo si giocherà da lunedì 3 a domenica 16 giugno nel sud della Francia, con 10 squadre al via divise in due gironi da 5 e l'Italia (che a settembre tornerà in campo per le qualificazioni a EURO 2025) inserita nel Gruppo B con Ucraina, Indonesia (che ha preso il posto dell'Egitto), Giappone e Panama.

L'esordio della squadra di Carmine Nunziata è in programma martedì 4 giugno alle 15 a Vitrolles contro il Giappone; seguiranno Ucraina-Italia (giovedì 6 alle 15 ad Aubagne), Italia-Panama (lunedì 10 alle 18.15 ancora ad Aubagne) e Italia-Indonesia (mercoledì 12 alle 18.15 a Salon). In mezzo, il turno di riposo previsto alla terza giornata, quella di sabato 8. Nell'altro girone sono inserite Arabia Saudita, Costa d'Avorio, Francia, Messico e Corea del Sud. Alla fine della fase a gironi, le prime classificate di ciascun raggruppamento giocheranno la finale per il primo e secondo posto, e così a scendere fino alla finale per la nona e decima posizione riservata alle quinte classificate.

Nunziata, per il 'Tournoi Maurice Revello', ha convocato 26 giocatori che si raduneranno entro la serata di domenica 2 giugno in un hotel di Fiumicino (Roma): nella lista figurano numerosi giocatori alla prima chiamata in Under 21. I difensori Bertola, Bonfanti, Fontanarosa, Pieragnolo e Veroli, i centrocampisti Faticanti, Pisilli e Zuccon, gli attaccanti Cerri, Fini, Kouda e Raimondo. La partenza per Marsiglia è prevista per il giorno successivo, con Nunziata che sarà a disposizione dei media per una conferenza stampa (con possibilità di collegamento da remoto per i media) in programma alle ore 14.30.

Italia Under 21, dove vedere le partite in tv

Le partite dell'Italia Under 21 al 'Tournoi Maurice Revello' saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2.

Italia Under 21, i convocati

Portieri: Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Christian Dalle Mura (Ternana), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Edoardo Pieragnolo (Reggiana), Riccardo Turicchia (Juventus), Davide Veroli (Catanzaro), Mattia Zanotti (San Gallo);

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Giovanni Fabbian (Bologna), Giacomo Faticanti (Ternana), Luis Hasa (Juventus), Cher Ndour (Braga), Niccolò Pisilli (Roma), Franco Tongya (AEK Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo), Federico Zuccon (Cosenza);

Attaccanti: Leonardo Cerri (Juventus), Sebastiano Esposito (Sampdoria), Seydou Fini (Standard Liegi), Rachid Kouda (Spezia), Antonio Raimondo (Ternana).