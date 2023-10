Italia Under 21, missione Norvegia per centrare l'Europeo 2025: i convocati

Dopo il pari in Lettonia e la vittoria in Turchia, si riparte dalla Norvegia. Il cammino della Nazionale Under 21 nelle qualificazioni all'Europeo del 2025 riprenderà martedì 17 ottobre alle ore 17.45 (diretta tv sulle reti Rai) dallo stadio 'Druso' di Bolzano contro una squadra che dopo le prime due giornate è a punteggio pieno e non ha ancora subito reti. In al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, però, l'Italia avrà più di una settimana per avvicinarsi alla partita, con l'aggiunta di un test previsto per giovedì contro l'Under 18. "Avere tempo per preparare una sola gara è una cosa molto positiva - spiega il tecnico Carmine Nunziata nella conferenza stampa di inizio raduno -. Questo ci può permettere, con un gruppo comunque nuovo, di lavorare e avere tempo per migliorare certi aspetti. Anche perché andiamo ad affrontare una squadra molto forte".

Dai club e dalle prestazioni degli Azzurrini arrivano buone notizie: "Stiamo vivendo un inizio di stagione molto positivo, con tanti giocatori impegnati con continuità. Questo a dimostrare che sui giovani ci si può contare: un bene per la Nazionale e per loro stessi". E rispetto a un mese fa, quando le difficoltà fisiche erano fisiologiche, anche le gambe girano meglio: "Non siamo al 100%, ma quasi. I ragazzi stanno giocando e la loro condizione è andata via via migliorando". L'idea di calcio, invece, resta la stessa: "Cerchiamo un gioco fatto di dominio, di intensità, ed è quello di cui abbiamo parlato anche nella riunione con tutti i tecnici delle Nazionali giovanili a cui ha partecipato anche Spalletti. Vogliamo costruire da dietro e dare intensità, al netto di qualche accorgimento in base agli avversari".

Al gruppo azzurro, nella serata di ieri, si è aggiunto anche Sebastiano Esposito. Ha lasciato il ritiro Lorenzo Colombo, mentre non ha ancora raggiunto Tirrenia Luca Koleosho, alle prese con una sindrome influenzale. Convocato anche l'attaccante Giuseppe Ambrosino (Catanzaro).

Italia Under 21, i convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro)*, Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Sampdoria), Luca Koleosho (Burnley) Marco Nasti (Bari), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari)

Uefa Euro 2025 - Gruppo A

Venerdì 13 ottobre

Ore 14: Lettonia-Irlanda

Ore 18.45: Turchia-San Marino

Martedì 17 ottobre

Ore 14: Lettonia-Turchia

Ore 17.45: ITALIA-Norvegia (Bolzano, diretta Rai)

Classifica (tra parentesi le gare giocate)

Norvegia (2) e Irlanda (2) 6,

Italia (2) e Lettonia (3) 4,

Turchia (2) e San Marino (2) 0

Italia Under 21, il calendario

Martedì 17 ottobre (ore 17.45): Italia-Norvegia (Bolzano), diretta tv Rai

Giovedì 16 novembre: San Marino-Italia

Martedì 21 novembre: Irlanda-Italia

Venerdì 22 marzo 2024: Italia-Lettonia

Martedì 26 marzo 2024: Italia-Turchia

Giovedì 5 settembre 2024: Italia-San Marino

Martedì 10 settembre 2024: Norvegia-Italia

Martedì 15 ottobre 2024: Italia-Irlanda