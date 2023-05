Perché Perisic può tornare all'Inter

Dopo quello di Romelu Lukaku avvenuto nella scorsa estate, potrebbe esserci un nuovo clamoroso ritorno all'Inter. Ad avere nostalgia dei nerazzurri, adesso, è infatti Ivan Perisic, che aveva lasciato al termine della passata stagione la formazione di Simone Inzaghi per approdare al Tottenham di Antonio Conte. Appena un anno dopo, tuttavia, il croato potrebbe fare il percorso inverso, lasciando Londra dodici mesi prima del termine naturale del contratto.

Perisic, ecco perché il ritorno all'Inter non è impossibile

Il primo motivo, come detto, è la volontà del giocatore. Perisic, che con la maglia degli Spurs ha realizzato appena una rete in 44 presenze complessive, vorrebbe fare ritorno a Milano, città nella quale si è trovato fin da subito bene. Il croato, in questi mesi, ha inoltre mantenuto i rapporti con i suoi ex compagni di squadra, a testimonianza di quanto fosse saldo il suo legame con i nerazzurri. E non a caso, era presente anche a San Siro nel ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan.

A rendere fattibile l'operazione, inoltre, c'è anche lo strepitoso cammino europeo dei nerazzurri, che ha garantito al club un introito di diverse decine di milioni di euro. Ossigeno puro per le casse dell'Inter, che così non solo non sarà costretta a cedere qualche suo pezzo pregiato, ma che potrà anche avere un buon margine di manovra sul mercato in entrata. Certo, l'elevato ingaggio percepito al Tottenham da Perisic (attorno ai 6 milioni di euro netti), rimane al momento fuori portata, ma un punto d'incontro potrebbe essere non del tutto irraggiungibile. Ovviamente l'Inter, prima di poter pensare ad un eventuale ritorno di Perisic, dovrebbe però cedere Gosens, ormai stabilmente dietro a Dimarco nelle gerarchie di Inzaghi.