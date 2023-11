Jadon Sancho, missione recupero: perchè alla Serie A farebbe comodo

Da quarto acquisto più costoso nella storia del club – ben 85 i milioni di euro spesi per farlo arrivare dal Borussia Dortmund – a persona non gradita. In due anni la vita sportiva di Jadon Sancho è indubbiamente cambiata parecchio, paradossalmente dopo il ritorno in quell’Inghilterra che gli ha dato i natali ventitré anni fa. L’attaccante londinese ha avuto il merito di bruciare le tappe, nella sua sfolgorante prima parte di carriera: esordio in un campionato “pro” poco più che diciassettenne, in quella Bundesliga dove è successivamente diventato il giocatore più giovane della storia a toccare quota 30 gol in campionato. Appena diciottenne la nazionale maggiore (primo giocatore nato nel 2000 convocato dalla nazionale dei tre Leoni), quindi dopo la delusione di Euro 2021 – con tanto di rigore sbagliato in finale – il trasferimento a Manchester, sponda Red Devils. Dove ora, vive in una situazione simile, per non dire peggiore, di un separato in casa.

Da quel rigore fallito sul prato di Wembley, è iniziato il down di Sancho. Due anni in Premier League con un rendimento non all’altezza di quello fornito al Borussia, l’inserimento nella lista dei “sacrificabili” voluto da Ten Hag, fino alle storie tese recenti, in un’escalation di esclusioni punitive conseguenza di un’uscita poco felice del giocatore in un post su Instagram, nel quale sbottava per essere stato identificato come capro espiatorio dopo l’assenza nell'elenco dei convocati per il match contro l'Arsenal, motivata dalla mancanza di impegno in allenamento. Niente sedute con la prima squadra, niente mensa coi compagni, addirittura bandito dal centro sportivo e spogliatoio personalizzato per cambiarsi ed allenarsi con i giovani della “cantera”, fino all’esclusione dal gruppo Whatsapp della squadra. Durissima la linea adottata dalla società, che attende ancora – per il momento invano – le scuse del giocatore britannico, per una frattura che appare ormai insanabile. E rischia di cristallizzare ulteriormente percorso di crescita e carriera di uno degli attaccanti più promettenti nel panorama continentale.

Le valigie di Sancho sembrano già riempite e chiuse, pronte per apporvi il cartellino con la destinazione finale del trasferimento che, a gennaio, lo porterà via da Manchester. Viaggio che il club inglese sa bene che non potrà essere di sola andata: complesso ipotizzare che nella finestra invernale di mercato ci sia una squadra disposta, per un’atleta che al momento ha solo 76 minuti nelle gambe – tre ingressi ad agosto contro Wolverhampton, Tottenham e Nottingham Forest – ad investire una cifra corposa tale da limitare così la minusvalenza generata dalla cessione definitiva. Più facile che si accetti la proposta di un prestito secco, e ad agosto si vedrà. Si parla di un rientro a Dortmund, ma dalla Germania fanno circolare voci diverse: Italia, con la Juventus in testa pronta ad approfittarne. Che sia nuovamente Bundes, oppure Serie A, la missione – fattibile – di salvataggio del soldato Sancho è pronta a partire. Perché di impossibile c’è solo l’ipotesi che tanto talento finisca per scomparire in maniera definitiva dai radar del calcio che conta.