Segna, fa segnare ed incanta con la Colombia: è (ri)nata la stella James Rodriguez?

Fascia di capitano al braccio, a certificarne il ruolo di leader carismatico ma anche tecnico. E se sul primo a parlare sono le oltre 100 presenze collezionate con la maglia della nazionale, sul secondo è la strepitosa Copa America fin qui giocata da James Rodriguez ad elevarlo a simbolo, indiscusso, dei Cafeteros che in questa edizione 2024 festeggiano per la terza volta negli ultimi otto anni l’ingresso tra le prime quattro. “El bandido” ha serbato per la sua Colombia il meglio del suo repertorio, che da tempo non veniva sciorinato su un rettangolo di gioco: per tre volte su quattro Mvp dell’incontro, due assist per il 2-1 al Paraguay, uno nel 3-0 al Costarica, altri due più un gol nel rotondo 5-0 a Panama che ha proiettato la Colombia in semifinale. Quanto basta, insomma, per ricollocarlo nuovamente nella ristretta cerchia di quei giocatori in grado di cambiare il corso di una partita in una manifestazione d’élite, e per riavvolgere il nastro dei ricordi facendo scorrere le immagini delle sue magie dispensate in Europa.

Non manca, nel vederlo danzare con il pallone tra i piedi, un pizzico di malinconia. Perché il nome di Rodriguez viene spesso inserito nel nutrito elenco dei potenziali fuoriclasse che hanno solo occasionalmente mostrato il loro potenziale, perdendosi strada facendo nella strada a volte tortuosa del calcio internazionale. Dominante dieci anni fa con la nazionale ai Mondiali 2014 e nella prima stagione al Real Madrid (17 gol ed altrettanti assist) dopo aver incantato con Porto e Monaco, poi solo fiammate – quella iniziale, ad esempio, al Bayern al debutto in Bundesliga – ma scarsa continuità complici anche le scelte tecniche degli allenatori avuti come nel caso delle esperienze all’Everton e quindi all’Olympiakos, inframezzate dal temporaneo esilio dorato nel torneo qatariota (in cui ad inizio 2022 balza agli onori della cronaca per aver contributo a salvare la vita a Osumane Coulibaly, vittima di un infarto sul rettangolo di gioco).

É ripartito dal Brasile, “El bandido”. Domiciliato al São Paulo, con un minutaggio risicatissimo (in campo appena 265 minuti anche per via di un problema muscolare) correlato ai mugugni dei detrattori che hanno subito avvelenato i pozzi, sostenendo come la squadra brasiliana fosse una sorta di “rimessaggio” per tirarsi a lucido in vista della Copa America. E le parole del presidente Julio Casares sembrano lasciare più di un finale aperto alla storia con il club verdeoro. “Se resta (il contratto scadrà nel 2025), va bene, altrimenti, restiamo in attesa di una proposta che sia vantaggiosa per entrambi. Se si indossa questa maglia, bisogna amarla. Se non è così, se un atleta non è concentrato e felice, meglio che lo sia altrove”. Intanto, Rodriguez con la Colombia ha ripreso ad incantare, con il suo 33esimo compleanno ormai alle porte. Chissà se, dopo la parentesi con i Cafeteros, ci sarà nuovamente qualche club europeo disposto a scommettere su di lui.