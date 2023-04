C'era due volte James Rodriguez: chi scommetterà, ancora, su "El bandido"?

La sua non è una semplice storia da “C’era una volta”. Perché di incipit per raccontare la storia di James Rodriguez ne servirebbero almeno due, Il primo, che parla di un talento poco più che ventenne capace di far accendere le fantasie di tante dirigenze esattamente come la luce in mezzo in campo grazie alle sue giocate. Il secondo, come prologo della dettagliata descrizione di quello che nell’immaginario collettivo era etichettato come uno dei migliori al Mondo, ma che ha poi finito con lo smarrirsi tanto da indietreggiare nel palcoscenico del calcio internazionale da un’illuminatissima avanscena al buio del dietro le quinte.

Ciò che ha caratterizzato James Rodriguez è stata soprattutto una ascesa particolarmente repentina, cominciata nel vecchio continente con la maglia del Porto, a cui ha fatto seguito la deflagrazione vera e propria in occasione dei Mondiali del 2014, in cui la sua Colombia esce di scena eliminata per mano dei padroni di casa del Brasile. Lui mette in bacheca la Scarpa d’Oro della kermesse iridata e finisce di diritto nella formazione ideale del torneo, oltre che in cima alla wishlist del Real Madrid. Nel corso dell’estate il club spagnolo allarga i cordoni della borsa per prendere sia lui che Keylor Navas – altra rivelazione della Coppa del Mondo – con esiti differenti, comunque non nella stagione del debutto “galactico” (visto l’eccellente impatto di James Rodriguez nella Liga) ma più che altro nelle annate successive.

Infatti, mentre l’estremo difensore della Costa Rica diventerà con le sue parate determinante per le fortune della formazione spagnola nel lustro a venire, l’asso colombiano archivierà i suoi primi dodici mesi madrileni con un sontuoso 17+17 nella combo gol+assist, ma complice la partenza di Ancelotti e l’insorgere di problematiche di carattere fisico finirà con il risultare sempre meno impattante nell’economia del gioco del Real. Ed un rapporto eufemisticamente parlando non idilliaco con Zinedine Zidane non aiuta di certo Rodriguez ad elevarsi al rango di imprescindibile nelle gerarchie dell’allenatore francese. Scalando, invece, al grado di sacrificabile, cosa che trova nel trasferimento al Bayern Monaco di Ancelotti la sua applicazione. La fiammata iniziale in Bundesliga si rivela però un fuoco di paglia: biennio discreto, quello firmato in Baviera, ma si rivelerà alla resa di conti l’ultimo domicilio conosciuto in cui il suo talento trova alloggio seppur in versione part-time.

Giungeranno poi le dimenticabili esperienze di Liverpool, sponda Everton, terza esperienza con il tecnico di Reggiolo, i sogni di ingaggio delle notti di mezza estate cullati da Napoli e dai suoi tifosi, a cui hanno fatto invece seguito il dorato esilio a Doha (16 partite e cinque gol con l’Al Rayyan) e la prematura conclusione dell’avventura nel Pireo, dopo ventitré incontri con l’Olympiacos, che rende “El Bandido” a tutti gli effetti uno svincolato extralusso a completa disposizione della nazionale colombiana. Con cui, meno di un mese fa, ha disputato un amichevole in Corea del Sud indossando la fascia di capitano e realizzando anche una rete. Difficile spiegare la parabola discendente di un giocatore dieci anni fa oggetto del desiderio di tutti i principali club mondiali, ed ora malinconicamente parcheggiato ai box. Così come è complesso capire quanto i limiti caratteriali (ed una condotta extracalcistica secondo alcuni poco consona ad un campione) abbiano influito nel farlo lentamente scivolare ai margini. Chissà se ora, a 31 anni, Rodriguez troverà qualcuno disposto ad innamorarsi ancora del suo sinistro telecomandato ed a scommettere su di lui. E dimostrare che ci può essere ancora spazio per un terzo “C’era una volta”.