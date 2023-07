Jankto torna in Italia dopo il coming out: è il primo che si dichiara omosessuale in serie A

Jakub Jankto torna in Italia. Il centrocampista della Repubblica Ceca è un nuovo calciatore del Cagliari di Claudio Ranieri, già suo allenatore ai tempi della Sampdoria. L'anno scorso, alla vigilia di San Valentino, Jankto ha deciso di non nascondere più la propria omosessualità facendo un coming out in un video diventato popolare sui social. Una decisione presa con addosso la maglia dello Slavia Praga, ma è stato lo stesso giocatore ad ammettere che se "fosse stato in Spagna o in Italia non avrebbe mai fatto coming out".

Jankto e un record poco invidiabile della Serie A

Jantko aveva già giocato nel campionato italiano di calcio, la serie A, con le maglie di Ascoli e Udinese, prima dell'esperienza alla Sampdoria con Ranieri allenatore. Ora, il centrocampista ceco ritroverà il suo ex tecnico al Cagliari, neopromosso dalla serie B.

Jankto sarà il primo giocatore che si dichiara omosessuale a giocare in serie A. Nel video del suo coming out diceva: "Come tutti ho le mie forze, le mie debolezze. Ho una famiglia, ho amici, ho un lavoro che ho sempre fatto al meglio con serietà, professionalità e passione. Come tutti voglio anche vivere la mia vita in libertà, senza paure, senza pregiudizi, senza violenza ma con amore".

Dopo il video, il calciatore era stato raggiunto da Le Iene, a cui aveva detto che tanta gente "ha paura di ed è questa gente che andiamo anche ad aiutare. Il calcio è ancora un po' omofobo, perché se sono io il primo calciatore è così. Io vado a proteggere anche mia moglie - ha aggiunto Jankto parlando del rapporto con l'ex fidanzata e il figlio - poi per quello che fanno gli altri non posso fare tanto. Mio figlio ora ha 3 anni e mezzo e spero che quando ne avrà 7/8 ci sarà più libertà".

Durante l'intervista con l'inviato delle Iene, il centrocampista ceco aveva ripercorso anche alcune frasi "poco piacevoli", come quelle di Damiano Tommasi, secondo cui un coming out potrebbe rivelarsi un boomerang per la stabilità di uno spogliatoio, o quelle di Maurizio Sarri, che aveva definito il calcio "uno sport per fr...". "Queste parolacce mi sembrano un po' eccessive: come ha detto Claudio Ranieri, siamo tutti una famiglia".

Chi è Jakub Jankto

Nato a Praga il 19 gennaio del 1996, Jakub Jankto è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dello Slavia, vestendo le casacche delle nazionali giovanili del suo paese, per poi arrivare appena diciottenne in Italia, all’Udinese, con cui ha disputato il campionato Primavera. Passa quindi in prestito all’Ascoli, in serie B, collezionando 35 presenze e 5 reti prima di fare ritorno in Friuli con la formazione bianconera, con la quale giocherà nelle due stagioni successive mettendo a segno 9 gol.

Arriva quindi la chiamata della Sampdoria, che lo preleverà accordandosi con l’Udinese sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Tre anni a Genova, con l’onore di indossare anche la fascia di capitano nel match contro l’Inter del 6 gennaio 2021. Tre estati fa il passaggio al Getafe, club militante nella serie A spagnola, quindi il passaggio ad agosto 2022 allo Sparta Praga. Nel suo curriculum figurano anche 45 presenze con la nazionale maggiore della Repubblica Ceca.

