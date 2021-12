Jeremie Boga all’Atalanta: passi avanti nella trattativa

Jeremie Boga non è più solo un sogno per l’Atalanta. La Dea da mesi segue il francese del Sassuolo e adesso sembra avere accelerato la trattativa. Percassi ha definito i neroverdi “società amica”, il calciatore avrebbe già strizzato l’occhio ai bergamaschi e quindi la trattativa sembra procedere a passo spedito.

Jeremie Boga all’Atalanta: l’affare procedito spedito

Il primo abboccamento tra i due club è della scorsa estate con Carnevali che spara alto, vuole 40 milioni per il cartellino del francese il cui contratto è stato appena prolungato fino al 2023. La valutazione non è quella giusta per l’Atalanta che quindi si ritira dalla corsa, così come tutte le altre pretendenti.

Le cose però oggi sembrano cambiate, le due società sono tornate a parlarsi, Percassi ha aperto alla possbilità di chiudere un colpo offensivo che possa aiutare Gasperini a puntare ancora più in alto e Boga è sempre stato in cima alla lista della spesa. Così, secondo le ultime notizie, il primo approccio con il giocatore avrebbe trovato terreno fertile: la proposta di un uno stipendio raddoppiato rispetto all’attuale da 600 mila euro e un contratto lungo, di cinque anni, ha convinto il ventiquatrenne.

Cosa manca per Jeremie Boga all’Atalanta

Con la volontà di Boga incassata, adesso l’Atalanta vuole accelerare con il Sassuolo che non ritiene più il suo talento incedibile e visto che la scadenza del contratto è tra solo un anno e mezzo potrebbe abbassare la richiesta. I dirigenti nerazzurri potrebbero arrivare ad offrire una cifra tra il 18 e i 20 milioni per convincere Carnevali, e questo volta la cifra potrebbe essere quella giusta.

L’affare procede quindi spedito, e a far posto a Boga nella squadra di Gasperini sarà Miranchuk. Il russo non è riuscito a inserirsi al meglio e sembra essere pronto a partire. L’ultimo anno e mezzo senza troppi squilli non lo ha fatto però uscire dai radar del mercato, in Italia per esempio lo vuole il Torino.