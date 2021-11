Tutti pazzi per Jeremie Boga, l’asso del Sassuolo fa gola a quattro big di A

Ventiquattro anni, dribbling fulminante e margini di crescita ancora molto alti. Questo è Jeremie Boga che nel 2018 approda in Italia grazie al Sassuolo che lo preleva dalle giovanili del Chelsea per 10 milioni di euro. Un investimento importante per una società che sceglie sempre con molta attenzione i suoi colpi di mercato.

E ancora una volta il colpo è andato a segno. Boga, esterno sinistro, si impone nel campionato di Serie A come uno dei giovani più promettenti. Sotto la guida di De Zerbi cresce e trascina insieme a Caputo, Berardi e Locatelli il Sassuolo alle soglie delle zone che valgono l’Europa in campionato. Le sue giocate attirano le attenzioni di tanti club e già la scorsa estate il suo nome diventa uno dei più chiacchierati del mercato.

Jeremie Boga tra Atalanta e Napoli per il calciomercato di gennaio

Così sarà anche a gennaio, perché il giocatore secondo alcuni rumors avrebbe voglia di volare in una piazza più importante e le possibilità non gli mancherebbero. Il francese infatti già dalla scorsa estate è nel mrino di Atalanta. La Dea lo vorrebbe per aumentare ancora il proprio potenziale sulla trequarti, e soprattutto perché Ilicic non è eterno.

Il Napoli invece lo considera l’uomo giusto per un’eventuale sostituzione di Lorenzo Insigne, se il capitano non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Nella corsa a Boga nelle ulltime settimane però si sarebbero inserite anche altre due big del campionato di Serie A.

A strizare l’occhio al giocatore del Sassuolo sarebbero anche il Milan e la Roma a caccia di rinforzi per centrare i rispettivi obiettivi. La squadra emiliana però è bottega cara, in estate aveva fissato il prezzo a 40 milioni, l’idea è quello di non farlo scendere anche nella prossima finestra di trattative. Gli esperti di mercato spiegano che con un assegno da 20 milioni la posizione dei nerovedri potrebbe anche cambiare. Da questa cifra potrebbe quindi inziare l'asta per Jeremie Boga.