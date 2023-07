Calciomercato Torino, idea Joao Moutinho per il centrocampo

Juric ha chiesto rinforzi per il centrocampo e dopo Tameze il sogno è quello di portare in Italia Joao Moutinho, esperto mediano portoghese al momento svincolato dopo l'esperienza al Wolverhampton. Il settore nevralgico del Toro è quindi in pieno restyling e il lusitano potrebbe essere una carta a sorpresa, un jolly che regalerebbe tanta qualità. Non solo perché in granata porterebbe anche tantissima esperienza visto che solo con la propria nazionale ha all'attivo 146 presenza e la vittorie dell'Europeo nel 2016 oltre a quella in Nations League.

Joao Moutinho al Torino: come stanno le cose

L'entourage del giocatore avrebbe offerto al Toro il centrocampista e ora Vagnati e la dirigenza stanno decidendo se affondare il colpo o meno. Sulle qualità non si discute, forse l'età potrebbe essere un problema visto che Moutinho ha 37 anni, ma va detto che nella stagione appena conclusa ha messo a referto 36 presenze tra Premier League e altre competizioni. Insomma gli anni sembrano non pesare su questo giocatore dalle geometrie perfette e con piedi educatissimi.

Per il Torino potrebbe essere colpo sensazionale visto che Moutinho ha alle spalle una carriera di primissimo piano con 860 presenze tra i professionisti divisi tra Portogallo, con le maglie di Sporting Lisbona e Porto, Francia, con il Monaco, e Inghilterra, con il Wolverhampton con cui ha giocato nelle ultime cinque stagioni sempre da titolare.

Decisamente importante anche il suo palmares con tante vittorie non solo in Nazionale ma anche con i club: un titolo in Francia, 3 in Portogallo e soprattutto l'Europa League conquistata nel 2011 con il Porto.