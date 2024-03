Restano critiche le condizioni di Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina che nella giornata di ieri, domenica 17 marzo, ha accusato un malore mentre si ritrovava in ritiro con la squadra prima del match con l'Atalanta, adesso rinviato a data da destinarsi. Il dirigente al momento si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano.

Come sta Joe Barone: gli aggiornamenti

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, il club viola ha fornito alcuni aggiornamenti: "Acf Fiorentina comunica che il dg Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo. La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina ringraziano il San Raffaele e tutta l’equipe del Professor Zangrillo per l'operato che è stato messo in atto fin dal primo momento". Secondo quanto riferito dall'Ansa, non ci sono stati miglioramenti rispetto a ieri e le condizioni rimangono quindi gravi.

Poco dopo le 11 di questa mattina ha varcato l'ingresso dell'ospedale anche Alessandro Moggi, manager tra gli altri del giocatore viola Nico Gonzalez, giunto in ospedale per sincerarsi delle condizioni del direttore generale della Fiorentina, che in mattinata ha ricevuto la visita dei 4 figli, appositamente giunti dagli Stati Uniti. Da ieri, all'ospedale milanese, è presente il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè.

Il malore e il rinvio di Atalanta-Fiorentina

Barone avrebbe accusato il malore intorno alle 15.30, 2 ore e mezza prima del fischio d'inizio di Atalanta-Fiorentina, previsto per le 18. Dopo essere stato portato all'ospedale di Bergamo è stato trasferito d'urgenza al San Raffaele di Milano in elicottero, dove sono arrivati l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, il capitano Biraghi e una delegazione della squadra. Il club viola ha subito chiesto alla Lega Calcio il rinvio della partita, approvato e ufficializzato già ieri, anche se non è ancora chiaro quando verrà recuperata. Intanto, dal mondo del calcio e non solo arrivano messaggi di auguri per un pronta guarigione indirizzati a Barone.