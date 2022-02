Calciomercato Inter, non solo Dybala e Scamacca: c'è anche David per l'attacco

Rinforzare l'attacco. Questo l'obiettivo primario dell'Inter in vista della prossima stagione, con i nerazzurri che, anche in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool, con la gara vinta dai Reds per 2-0, hanno mostrato di non riuscire spesso a concretizzare la grande mole di gioco creata. Diversi sono i profili finiti nel mirino della dirigenza, a partire da quello di Gianluca Scamacca, centravanti attualmente in forza al Sassuolo che, nelle intenzioni del club, andrebbe a raccogliere l'eredità del veterano Edin Dzeko.

C'è poi la suggestione che porta a Paulo Dybala, con l'argentino che ancora non ha prolungato il proprio contratto con la Juventus, in scadenza al termine della stagione: in caso di mancato di rinnovo, Marotta, da sempre grande estimatore del giocatore, è pronto ad affondare il colpo. Negli ultimi giorni, tuttavia, è nata una nuova idea: quella che porta Jonathan David, attaccante classe 2000 attualmente in forza ai francesi del Lille.

Chi è Jonathan David

David, canadese con cittadinanza statunitense, milita al Lille dall'estate 2020, quando i francesi lo acquistarono dal Gent per 30 milioni di euro. L'attaccante, nel corso di questa stagione, ha già segnato 12 reti in campionato e 3 in Champions League, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti sul panorama calcistico mondiale. Nella passata stagione il canadese aveva invece segnato 13 gol, contribuendo alla vittoria del campionato della sua squadra.

David, giocatore capace di svariare su tutto il fronte offensivo grazie alla sua rapidità, vorrebbe intraprendere una nuova avventura nella prossima stagione, ma il Lille, per lasciarlo partire, chiede una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro. Ecco quindi che l'Inter, per affondare il colpo, potrebbe anche aprire la porta a cessioni illustri, come quella di Lautaro Martinez, con l'argentino che, nelle ultime settimane, sta attraversando un momento complicato.