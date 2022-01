Un Lukaku anche in serie B: Jordan dalla Lazio al Vicenza

Rientrato dal prestito all'Anversa, Jordan Lukaku quest'anno non è mai stato impiegato da Maurizio Sarri nella Lazio. Il 27enne belga, terzino sinistro, fratello del più celebre Romelu, bomber del Chelsea ed ex Inter, lascerà i biancocelesti in questa sessione di mercato, essendo in scadenza di contratto con il club di Lotito.

Per lui la nuova destinazione sembra essere il Vicenza, in serie B: il ds Federico Balzaretti lavora da un mese al colpo di mercato per rinforzare la rosa di Brocchi e rilanciare le sue ambizioni di salvezza nel girone di ritorno. Il difensore con i rasta non ha mai giocato quest'anno, ma nella passata stagione in Jupiler League ha messo insieme 22 presenze ad Anversa.

Acquistato dall'Ostenda per 4 milioni, ex Nazionale Under 21 belga, Lukaku non sembrava convinto inizialmente di scendere in B, ma dopo il corteggiamento serrato di Balzaretti e Brocchi, ora sembra essersi convinto. L'ultimo nodo da sciogliere resta l'ingaggio del terzino (un milione netto a stagione), troppo alto per la B: la Lazio potrebbe contribuire garantendo gli stipendi al giocatore mandandolo in prestito secco a Vicenza fino al 30 giugno. Lukaku potrebbe così giocare, ritrovare la condizione e rimettersi sul mercato la prossima estate da svincolato.

Dalla Lazio, il Vicenza prenderà anche l'attaccante Cristiano Lombardi, 26 anni, nelle ultime due stagioni in prestito alla Salernitana.