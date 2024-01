Mourinho...d'Arabia? Dopo l'addio alla Roma, contatto per allenare l'Al Shabab

Ha utilizzato dieci parole, sul suo profilo Instagram, per riassumere l’esperienza di due stagioni e mezzo sulla panchina della Roma. “Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amor, fratelli, storia, cuore, eternità”, ha scritto José Mourinho nel commentare un video in cui scorrono come diapositive alcune istantanee che riassumono il suo viaggio sportivo nella Capitale, tra ricordi belli e momenti di profonda amarezza, arrivato al capolinea martedì mattina con l’esonero. Ma il tecnico lusitano potrebbe anche trovare a stretto giro di posta un nuovo incarico, in quella Saudi League che già in estate lo aveva corteggiato. Stando alle indiscrezioni riportate da Asharq Al-Awsat, lo “Special One” sarebbe infatti tra i papabili per assumere la guida tecnica dell’Al Shabab, con il quale avrebbe già avuto un abboccamento.

L’eventuale trattativa per un accordo potrebbe anche decollare nelle prossime ore, con il conforto di una campagna acquisti di spessore tale da garantire a partire dal prossimo anno una rosa ulteriormente competitiva, tale da dare l’assalto al titolo che i Leoni Bianchi di Riad non vincono da oltre dieci anni. Ci sarà, nell’eventualità di una fumata bianca, da sistemare la questione legata al contratto ancora in essere con la Roma (che scadrà a giugno 2024). Squadra che per una strano scherzo del destino, “Mou” potrebbe anche trovarsi di fronte subito da avversario, in considerazione del match che i giallorossi disputeranno proprio contro l’Al Shabab il prossimo 24 gennaio.

L’Al Shabab, militante nella Saudi League, è attualmente all’undicesimo posto in classifica, e proviene già da un cambio di guida tecnica, avendo sostituito dopo nove giornate Marcel Kaiser a cui è subentrato il croato Igor Biscan, già tecnico della nazionale Under 21 del suo paese. Un avvicendamento che non è ha evidentemente prodotto i risultati sperati, al punto che la dirigenza starebbe valutando un altro switch in panchina per pilotare un gruppo in cui figurano anche l’ex Siviglia e nazionale argentino Éver Banega ed il nazionale belga Yannick Carrasco, prelevato dall’Atletico Madrid. A dirigere l’operazione, un direttore sportivo italiano, ruolo ricoperto da quel Domenico Teti reduce dall’esperienza al Paok Salonicco (dopo aver in passato rivestito l’incarico di d.t. della Sampdoria, di responsabile del vivaio dell’Hellas Verona ed aver lavorato per un quadriennio a Novara) ed arrivato in Arabia Saudita ad inizio novembre.