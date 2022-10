Josip Ilicic lascia l'Italia e torna a casa

Dopo dodici anni, 136 presenze e 47 gol Josip Ilicic non giocherà più in Serie A. L'attaccante ex Atalanta aveva rescisso il contratto con la Dea nella scorsa estate, su di lui sembravano esserci gli interessamenti di Bologna ed Hellas Verona che però non si sono concretizzati. Così il giocatore ha deciso comunque di continuare ad essere un calciatore, ora ha 33 anni, e di proseguire la sua carriera al Maribor, uno dei club piu titolare di Slovenia, l'ultimo in patria prima di prendere il biglietto per la vicina Italia.

La Serie A saluta Josip Ilicic

La sua carriera in Serie A comincia a Palermo in stagioni magiche con i rosanero capaci di conquistare l'Europa e di sfiorare anche il quarto posto. Poi nel 2013 il passaggio alla Fiorentina dove soprattutto nella stagione 2015-2016 sembra esplodere definitivamente con 13 gol in 30 partite. Così non sarà perché l'anno successivo lascia la Toscana per volare a Bergamo.

E qui inizia tutta un'altra storia, Ilicic insieme a Gomez è il trascinatore tecnico della squadra di Gasperini che delizia in Italia e in Europa. Il mancino sloveno tra il 2017 e il 2020 segna 49 gol, nove dei quali in Champions e si consacra come uno dei giocatori più decisivi del campionato italiano.

La sua favola però finisce quando antichi fantasmi riemergono nel complicato periodo del Covid, il gigante buono dei campi da calcio si chiude in se stesso, l'Atalanta lo protegge e cerca di farlo tornare ai suoi livelli, ma non ci riesce mai del tutto. Così si aprono le porte dell'addio da Bergamo e anche dall'Italia. Ora inizia una nuova avventura, a casa sua dove magari con meno pressioni, Ilicic potrà allontanare le paure e tornare a pensare solo a come continuare a dipingere calcio, con quel sinistro magico che negli anni ha fatto innamorare migliaia di tifosi e disperare tutti gli avvesari che se lo trovavano davanti.