Dove giocherà Josip Ilicic dopo l'addio all'Atalanta

Da ieri Josip Ilicic non è più un giocatore dell'Atalanta. Lo sloveno e la Dea si sono lasciati dopo cinque anni di gloria e spettacolo, con il mancino che ha illuminato in Italia e in Europa, in Serie A e in Champons League. Lampi di genio e momenti di fragilità, con il legame forte e stretto con la città e i tifosi a rendere magico ogni momento. La società nerazzurra in questa sessione di mercato ha deciso di voltare pagina, di aprire un nuovo ciclo con tanti giovani e qualche pilastro del passato lasciato andare. Tra questi c'è anche Josip Ilicic che ieri ha ricevuto l'ultimo, commosso, saluto del Gewiss Stadium.

Josip Ilicic svincolato, due italiane lo corteggiano

La sua carriera da giocatore però non è finita, è stato lui stesso dopo la gara a dire che si sente in forma, che vuole giocare dando anche un indizio di mercato: "Mi piacerebbe continuare in Italia". Il 34enne ha qualità da vendere e proprio in Serie A ci sono almeno due squadre che da tempo lo seguono. La prima società a farsi avanti è stato il Bologna. L'arrivo di Zirkzee non ha tolto il posto in attacco, Sartori, ex uomo mercato dell'Atalanta, stravede per lo sloveno e avrebbe voluto portarlo a Bologna prima del gong del mercato.

Non ci è riuscito e adesso sembra essere stato sorpassato dal Verona che davanti ha perso i tre tenori Simeone, Caprari e Barak e al loro posto ha acquistato Piccoli, Henry e Verdi. Forse troppo poco per correre verso la salvezza, per questo l'Hellas da due settimane a questa parte è in contatto con il giocatore. Nuovi colloqui sono in programma nei prossimi giorni, adesso che Ilicic è svincolato non c'è fretta di chiudere, ma sia Bologna che Verona hanno bisogno di qualità e l'occasione è ghiotta.