La Roma ed i malu...Mouri: cosa potrebbe accadere a fine stagione

A volte chiaro, diretto, altre criptico, persino sibillino. Ma nel suo essere costantemente originale e mai banale, le valutazioni fatte da Josè Mourinho sul suo futuro al termine della partita contro la Sampdoria hanno sortito l’effetto di sorprendere un po’ tutti gli interlocutori, almeno quanto il ritorno a quella difesa a quattro messa in soffitta addirittura dal k.o. contro il Venezia della scorsa stagione. Un po’ perché il tecnico lusitano non si espone mai troppo quando si tratta di parlare dei suoi programmi, come peraltro ha confermato nelle ultime dichiarazioni, ma anche perché l’ulteriore anno di accordo stipulato col club giallorosso potrebbe non essere garanzia di permanenza nella capitale. Cosa che si è verificata anche in passato, con una risoluzione contrattuale a rappresentare l’epilogo delle avventure sulle panchine di Porto, Chelsea, Inter e Real Madrid.

I più maliziosi hanno notato come le parole di Mou siano arrivate lo stesso giorno del divorzio tra Graham Potter e quel Chelsea che ha già guidato due volte in carriera. Probabile che si tratti di semplice combinazione, considerando che i Blues sembrano intenzionati a puntare su Nagelsmann, il quale avvicenderebbe Bruno Saltor a cui è stato affidato l’incarico di capo allenatore ad interim. Ma per la prestigiosa panchina londinese sono molti i nomi che girano, tra chi è senza contratto (Pochettino, Luis Enrique) e chi ha parecchi estimatori (Glasner dell’Eintracht, Luciano Spalletti): gli stessi peraltro in lizza per alcuni dei top club in odore di cambio di guida tecnica, a partire da Real Madrid e Paris Saint Germain per proseguire con l’ambizioso Newcastle. Un intricato gioco di pedine che si sposterebbero generando un...effetto domino, volto a riempire tutte le caselle vuote o in procinto di liberarsi al termine della stagione: un giro che potrebbe riguardare anche l’attuale allenatore della Roma.

Ed il condizionale, in questo caso, è assolutamente d’obbligo. Perché pur non fornendo rassicurazioni su quello che sarà la sua residenza sportiva nella stagione 2023/2023, di Mourinho si sa che nella capitale si trova bene, che il feeling coi i tifosi è a prova di bomba e che vorrebbe continuare a vincere in giallorosso per scrivere altre memorabili pagine della storia del club, dopo il successo europeo in Conference. Servirà, però, chiarezza progettuale: quella che il portoghese chiede, a prescindere dagli investimenti che – già si sa – non potranno essere gli stessi delle società più ricche a causa delle restrizioni imposta dal fair play finanziario. Tempo per sgomberare il campo da equivoci e dubbi ce n’è, senza però attendere troppo: pianificare il futuro è un’esigenza imprescindibile, e proprio il mismatch economico con altre realtà impone di giocare d’anticipo e d’astuzia. Meglio ancora se con Mou a fungere ancora da garante, e da valore aggiunto.